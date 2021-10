Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter atingiu esta terça-feira a ilha grega de Cárpatos, de acordo com o Instituto de Geodinâmica, do Observatório Nacional de Atenas.

O sismo também foi sentido em Creta, onde na semana passada se registou um sismo de magnitude 6,4, de acordo com a agência de notícias EFE.

O sismo foi registado às 8h32 locais (6h32 em Lisboa) ao largo da ilha Cárpatos, no Dodecaneso. O epicentro foi localizado a 127 quilómetros a sudeste e a 57,8 quilómetros de profundidade.

O abalo foi ainda sentido nas ilhas de Santorini, nas Cícladas (grupo de ilhas a norte do mar Egeu), e Rodas, no Dodecaneso (grupo de ilhas a este do mar Egeu), noticiou a agência espanhola EFE.

Até ao momento não houve registo de vítimas ou danos materiais e não foram registadas réplicas.

