IONIQ. O que significa esta palavra?

A designação IONIQ resulta da junção de ion (ião) e unique (único). Os iões, como se estuda na escola, são partículas com carga elétrica positiva ou negativa que têm a sua origem em átomos ou moléculas. Estão presentes, por exemplo, nas baterias que carregam os automóveis elétricos. Daí a escolha para nome desta submarca da Hyundai.

Submarca, como assim?

A IONIQ é a submarca da Hyundai para os automóveis integralmente elétricos. Além do IONIQ 5, já está previsto o lançamento de mais dois modelos, o IONIQ 6 e o IONIQ 7, em 2022 e 2024, respetivamente. Sempre com um enorme foco na inovação e sustentabilidade, como se vê por alguns materiais utilizados neste Hyundai IONIQ 5.

Que materiais são esses?

São materiais sustentáveis diversos que permitiram reduzir as emissões de CO₂ durante a produção: garrafas de plástico recicladas, fios à base de plantas (bio PET) e fios de lã naturais, pele processada com extratos à base de plantas, e tinta biológica também ela com extratos de plantas.

E é verdade que o IONIQ 5 pode ser movido a energia solar?

Movido e climatizado. A versão mais equipada do Hyundai IONIQ 5 inclui um teto solar, cujos painéis utilizam a luz do sol para ajudar no carregamento das baterias utilizadas pelo motor, mas também pelo sistema de aquecimento e ar condicionado. Assim, além de protegerem a bateria de 12V de descarregar, os painéis solares ajudam a alimentar a bateria de alta voltagem, sendo possível atingir entre 1500 a 2000 quilómetros adicionais por ano, valores estimados, não homologados.

Isso é admirável. Qual é a autonomia do IONIQ 5?

Não é menos admirável. A bateria de 72,6 kWh proporciona – com apenas um carregamento – uma autonomia de 686 km em condução urbana e 481 km em estrada, de acordo com a norma WLTP.

E o carregamento é demorado?

Pelo contrário. Recorrendo a um carregador de 350 kW, o Hyundai IONIQ 5 consegue carregar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos e alcançar 100 km de autonomia depois de apenas 5 minutos ligado à corrente.

Como é que conseguem tal feito?

Tem tudo a ver com a Plataforma Modular Global-Elétrica (E-GMP) do Hyundai Motor Group, que serviu de base à criação deste modelo e oferece, de série, uma capacidade de carregamento ultrarrápido de 800 V e o sistema de Vehicle to Load, disponível no exterior e no habitáculo, que faz o Hyundai IONIQ 5 funcionar como um autêntico PowerBank, fornecendo energia para carregar computadores, trotinetas ou até mesmo outro veículo elétrico. Isto, claro, entre outras inovações exclusivas.

Que inovações são essas?

A E-GMP proporcionou aos designers do Hyundai IONIQ 5 a possibilidade de pensar o veículo para que os seus utilizadores se sintam na sua sala de estar. A distância entre eixos é invulgarmente longa e a consola central é deslizante, tudo em nome do conforto. O conceito é apresentado como “Smart Living Space”, e inclui ainda piso plano e bancos reclináveis: tudo junto oferece níveis de conforto e flexibilidade únicos no segmento.

E a nível da condução, que tal esse conforto?

Enorme. O sistema de assistência à condução Hyundai Smart Sense é dos mais avançados do mercado e permite uma condução autónoma de nível 2. Assiste a mudança ou manutenção na faixa de rodagem, assiste na travagem autónoma de emergência perante, por exemplo, a deteção de outros veículos, peões ou ciclistas, inclui um radar de ângulo morto e alertas de fadiga, entre muitas outras características.

Tanta assistência não poderá ser um fator de distração?

Não, até porque esse sistema pode ser visualizado no para-brisas, já que o Hyundai IONIQ 5 integra um display de realidade aumentada (AR HUD) de 44”, a juntar ao ecrã tátil infotainment de 12.3” e ao painel de instrumentos digital de 12.3”.

Qual é o preço de comercialização?

O Hyundai IONIQ 5 está disponível em Portugal a partir de 50 990€ com garantia de 7 anos sem limite de quilómetros, 8 anos ou 160 mil quilómetros de garantia da bateria de alta voltagem, 7 anos de Assistência em Viagem e 7 anos de check ups anuais gratuitos.