O videoclipe de “Perra”, do artista colombiano de reggaeton J Balvin e da rapper dominicana Tokischa, lançado a 7 de setembro, gerou uma onda de indignação devido às representações hipersexualizadas de mulheres negras. Nele vê-se o cantor, um homem branco, a passear duas mulheres negras em roupa interior, atreladas, que gatinham, como se de cadelas se tratassem.

“Perra" sonically accomplishes everything a Reggaeton enthusiast wants, from naughty lyrics to deep bass and 2000s Perreo nostalgia. However, its music video”

I was here for the putería but that scene in that video….was something else

— REGGAETON CON LA GATA (@ReggaetonXGata) October 18, 2021