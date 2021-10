O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o centenário da “noite sangrenta”. Há 100 anos a I República vivia a sua morte moral. A “noite sangrenta” foi a de 19 para 20 de Outubro de 1921, ou seja, fez esta madrugada exatamente 100 anos. Em poucas horas uma camioneta carregada de facínoras, circulou por Lisboa à procura de políticos e líderes republicanos para os prender e depois assassinar. Na “noite sangrenta” são assassinados, entre outros, o primeiro ministro, António Granjo, e dois protagonistas da Revolução de 5 de Outubro de 1910, Machado Santos e Carlos da Maia. Foram todos mortos a sangue frio, perante a indiferença dos poderes públicos. 100 anos depois, a escola ignora a noite sangrenta?

