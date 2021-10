O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à atuação do governo brasileiro na resposta à epidemia de Covid-19 irá propor que o Presidente Jair Bolsonaro seja acusado de nove crimes, entre eles o de crime contra a humanidade — em vez de genocídio e homicídio, como inicialmente previsto.

A leitura do relatório, que tem mais de mil páginas, será feita esta quarta-feira na reunião da CPI no Senado, pelo relator principal Renan Calheiros. O seu conteúdo, porém, já está a ser divulgado pela imprensa brasileira. Para além de Bolsonaro, outras 65 pessoas estão indiciadas, entre elas os três filhos do Presidente, bem como vários ministros e deputados.

A votação final do texto será feita na próxima semana, na terça-feira, dia 26. Ao que tudo indica, o relatório deverá ser aprovado, depois de ter sido feita uma reunião de última hora na noite da passada terça-feira entre os sete senadores que representam os vários grupos parlamentares. Desse encontro saiu a decisão de deixar cair a acusação de genocídio contra a comunidade indígena, que Calheiros queria fazer avançar.

O genocídio não era consenso, não havia consenso de ninguém, entre juristas não havia consenso. Entre nós, senadores, eu mesmo disse que tinha que ser convencido. O mais importante dessa reunião é que saímos unificados”, declarou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, citado pela Globo.

“O que estamos a dizer é que o governo cometeu crimes contra a humanidade no tratamento das populações indígenas”, resumiu o senador Humberto Costa em declarações à entrada da reunião desta terça-feira. “Tratando única e exclusivamente da questão da pandemia, não é possível falar em genocídio”. Aquilo em que o documento se focará, explica, será nos “atos desumanos” cometidos contra esta minoria ligados à Covid-19. “Não representa qualquer tipo de concessão a Bolsonaro”, afirmou, explicando que também a acusação de homicídio caiu por falta de provas, mas destacando as outras nove acusações.

“Quem disser que este relatório é ameno com o PR é porque não leu ou não entendeu”, acrescentou o senador do PT.

Relatório fala em “deliberado atraso” na vacinação e criação de um “gabinete paralelo”

A versão final do documento classifica a atuação do governo contra a pandemia, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, como um “erro de estratégia”. Uma das principais conclusões é a de que o executivo teve um “deliberado atraso” na compra de vacinas contra o vírus, o que terá feito aumentar a mortalidade da doença. Ao longo dos últimos seis meses, a comissão também avaliou os processos de compra de vacinas, devido a suspeitas de corrupção.

O relatório aponta ainda outras críticas, com a CPI a concluir que o governo criou uma espécie de “gabinete paralelo” para aconselhar o Presidente, que ignorava os conselhos científicos. Os senadores consideram ainda que Bolsonaro e a sua equipa optaram por uma estratégia erra de imunidade de grupo, ao mesmo tempo que desincentivaram medidas como o uso de máscara e o distanciamento social. “Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu com a morte de brasileiras e brasileiros”, escreve Renan Calheiros no documento final.

Para além de Bolsonaro, deverão ser indiciados ainda os seus três filhos Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, bem como ministros como Wagner Rosário (Controladoria Geral da União), Onyx Lorenzoni (Trabalho) e Walter Braga Netto (Defesa) e ex-ministros como Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Negócios Estrangeiros). A primeira versão do relatório acusava os filhos do Presidente de crimes como advocacia administrativa e improbidade administrativa, que estão relacionados com abuso de poder em cargo público — Carlos é vereador no estado do Rio de Janeiro, Flávio é senador e Eduardo é deputado. Contudo, a negociação com os restantes senadores fez com que essas acusações caíssem e passassem apenas a pender sobre os filhos do Presidente a acusação de terem disseminado fake news relacionadas com a pandemia.

Os senadores também não chegaram a um consenso sobre uma possível acusação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, disse à CNN que tem ainda esperança que tal possa ser incluído nas emendas ao texto. Os senadores que discordam do texto poderão ainda apresentar relatórios alternativos; mas, como relembra o jornal Nexo, “o seu peso formal e político costuma ser menor”. Para já, três senadores já demonstraram intenção de apresentar relatórios alternativos.

Caso o relatório seja aprovado na próxima semana, as propostas de acusação serão enviadas para o Ministério Público brasileiro, único órgão que tem autoridade para fazer acusações judiciais. O relator Renan Calheiros quer ainda que o documento siga para o Tribunal Penal Internacional. Além disso,o relatório deverá ainda ser encaminho para a Câmara dos Deputados, onde o presidente Arthur Lira pode decidir abrir um processo de impeachment ao Presidente — um processo que, ao contrário da decisão do MP, é na essência político.