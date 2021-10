Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

Artigo em atualização

O primeiro-ministro está esta quarta-feira no Parlamento para a preparação do Conselho Europeu que se realiza nesta quinta e sexta-feira. Um debate que ocorre em pleno impasse orçamental e em plena crise dos combustíveis, que António Costa usa como tema de arranque do debate garantido que as medidas que forem tomadas nesta fase serão apenas “transitórias”, já que o objetivo é a alteração estrutural.

O tema tem aquecido a política europeia e Costa foi ao Parlamento dizer que o defenderá neste Conselho Europeu é que não é a aposta nas política para a transição climática que está a inflacionar os preços dos combustíveis. Aliás, o líder do Governo afirma mesmo que “o que há a fazer para travar este aumento é acelerar a transição energética para termos energia limpa e segura que possa assegurar bons preços aos consumidores” e, como exemplo, aponta o preço do gás natural que “está a aumentar mais do que o preço da taxa de carbono”.

“Responder à emergência da situação dos preços não nos pode desviar na trajetória correta”, acrescentou ainda, embora sublinhando o carácter temporário de medidas: “É preciso não desconsiderar todas as medidas a adotar de forma transitória para responder à crise de combustíveis”. Na passada sexta-feira, depois de o primeiro-ministro o ter recusado no Parlamento, o Governo tomou medidas para responder à alta de preços dos combustíveis no país.

Na sua intervenção inicial, Costa defendeu que, na Europa, “é altura de debater-se o mecanismo de formação de preços e se deve ter uma lógica marginalista, que penaliza países como Portugal, onde a indústria da energia renovável já tem um peso significativo”. No mercado marginalista, o preço é definido pela tecnologia que encerra o casamento entre a oferta e a procura para um determinado período de tempo, com o gás natural a ser o último a ser considerado por ser é mais caro (quando entra faz disparar o preço de toda a energia vendida nesse período).

Com PSD, BE e PCP a deixarem perguntas sobre a questão dos combustíveis e sobre a política europeia de acolhimento de refugiados, os comunistas decidiram entrar também em domínio orçamental. Ficou a cargo de João Oliveira, líder parlamentar do PCP, a referência à legislação laboral, um dos nós que impedem o acordo à esquerda. E Oliveira quis saber se o Governo se “comprometeu” a nível europeu com matérias que são da “soberania nacional”, como é o caso das leis laborais, “condicionando” as opções do Estado português.