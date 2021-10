(Artigo em atualização)

Ameaçado, insultado e perseguido. O ex-árbitro e comentador do Porto Canal, António Perdigão da Silva, disse esta quarta-feira em tribunal que até a SAD do Benfica sair do caso E-Toupeira, por não ter sido pronunciada por corrupção, viu a sua vida virada ao contrário com ameaças e insultos vindos de todo o lado – tanto presencialmente como pelas redes sociais.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o antigo árbitro foi um sobre os quais um dos funcionário judiciais agora em julgamento pesquisou informações pessoais a pedido do assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves. Mas foi desde que apoiou o recurso do MP sobre a não pronúncia do Benfica, que, segundo ele, começaram as ameaças, as perseguições e os insultos. “Até o Benfica sair do processo — o que não concordo e fico triste e indignado — deixei de ser insultado e perseguido”, afirmou num testemunho feito por videoconferência transmitido na sala de audiências do Campus da Justiça, em Lisboa, onde decorre o julgamento do caso E-toupeira.

António Perdigão da Silva, que agora diz ser transitário, foi analista de arbitragem do Porto Canal, depois de ter estado 12 nos afastado do mundo de futebol com uma carreira na arbitragem. Entre 2015 e 2017 trabalhou para a SAD do Porto e acabou por demitir-se numa altura em que decidiu acabar com a sua conta nas redes sociais Facebook e Twitter numa tentativa de acabara com os insultos que lhe chegavam.

A juíza Ana Paula Conceição quis saber se essas “ameaças” e “insultos” se resumiam às redes sociais. E o antigo árbitro respondeu que não. Descreveu que lhe partiram a porta da casa, que sofria insultos “na rua, em restaurantes, em supermercados”, dizendo que ele era corrupto. “A minha família foi perseguida, um familiar próximo que foi despedido porque os patrões eram do Benfica”, contou. Chegou mesmo a ser insultado quando estava parado no trânsito. “Ainda hoje vizinhos do predio onde habito, me insultam, como se para mim a vitória do Benfica fosse uma afronta. Estou desempregado há dois anos desde que saí do Porto e saí quando queria, não me dão emprego porque me dizem olhos nos olhos que não aceitam essas afrontas ao Benfica. Até prejuizo financeiro sofro”, disse.

Confrontado pelo MP sobre porque razão terão pesquisado informações suas, a testemunha disse que esperava que essa resposta fosse dada pelo tribunal. A defesa dos funcionários judicias ainda lhe perguntou se essas ameaças não podiam resultar dos comentários que fazia no Porto Canal. “Não fazia comentários, fazia análise de arbitragem”, respondeu, depois de perguntar com quem estava a falar e de um advogado lhe ter respondido que não tinha que saber. “Tem sim. Tem esse direito”, corrigiu a juiza que preside ao coletivo.

O julgamento do caso e-Toupeira, que chegou a ter como arguida a SAD do Benfica, arrancou no final de setembro. Estão a ser julgados três arguidos: o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves, pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, violação do segredo de sigilo e acesso indevido; o funcionário judicial José Augusto Silva pelos mesmos crimes, e ainda por peculato; e o funcionário Júlio Loureiro pelo crime de corrupção passiva. De acordo com a acusação do MP, Paulo Gonçalves terá solicitado a estes funcionários judiciais que lhe transmitissem informações sobre inquéritos, a troco de bilhetes, convites e merchandising do clube.