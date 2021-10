Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

O primeiro piloto português a correr no MotoGP, Miguel Oliveira, é também embaixador da Hyundai Portugal e dessa relação, que remonta a 2018, nasceu um i20 especial – o i20 Miguel Oliveira, uma série que será limitada a 88 unidades e que já pode ser reservada. O preço é de 21.900€, o que leva o também estudante de Medicina Dentária a descrever o resultado desta colaboração com a Hyundai como um produto que reflecte o seu próprio estilo, conseguindo ser simultaneamente exclusivo e acessível.

É um carro para todos, mas ao mesmo tempo exclusivo, por ter apenas 88 unidades personalizadas com aquilo que eu gosto”, afirmou o piloto que se sagrou vice-campeão mundial em Moto3 e Moto2.

Equipado com o 1.0 TGDi de 100 cv, o i20 Miguel Oliveira distingue-se pela carroçaria a duas cores, com o domínio do “Intense Blue”, pelas jantes em liga leve de 17 polegadas com um desenho específico, a que se juntam os vidros traseiros escurecidos e a dupla de saída de escape, para uma aparência mais desportiva. À frente, os faróis são full LED.

Já no interior, o destaque vai para a pedaleira e para os estofos dos bancos, mais desportivos e com a inscrição “88” [o número com que o piloto português corre no MotoGP] nos tapetes e nos apoios de cabeça dos assentos da frente. Não faltam, claro, as inserções com a identificação desta série especial e o respectivo número, sendo que a escolha deste só pode ir do 2 ao 87. Mas é por uma boa causa. Isto porque Miguel Oliveira ficou, naturalmente, com o número 88, enquanto a unidade número 1 será leiloada no âmbito de uma iniciativa de solidariedade pensada pelo piloto e apadrinhada pela Hyundai Portugal, que se compromete a duplicar o montante do remate final e a doá-lo na íntegra à Race for Good.

A licitação arranca nos 21.900€ e ainda não se conhecem mais detalhes acerca da forma como se irá processar. Excepto que o beneficiário desta acção será a organização fundada por André Villas-Boas, que se bate por causas como o apoio a cidadãos com deficiência mental ou o suporte da Laureus Sport, que ajuda adolescentes a superar problemas como a discriminação, a violência ou a exclusão social através do desporto.