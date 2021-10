A nova área dedicada do Serviço de Pneumologia do Hospital Padre Américo, em Penafiel, já está a funcionar, representando um investimento de um milhão de euros, informou esta terça-feira o centro hospitalar.

As novas instalações “garantem uma maior capacidade de resposta, mais qualidade e segurança para profissionais e utentes”, lê-se num comunicado.

Segundo o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), a obra de ampliação “trouxe melhorias” aos dois setores técnicos mais importantes, nomeadamente a Unidade de Broncologia e Técnicas e a Unidade de Função Respiratória.

O novo espaço está próximo dos gabinetes de consulta externa e de todas as salas de exames complementares.

Foram ainda acrescentados mais gabinetes e equipamentos para as provas de função respiratória, garantindo a retoma de exames suspensos pelo contexto de Covid-19, “dadas as exigências específicas de um doente por sala”.

Por outro lado, a nova área inclui uma sala de exames para os doentes de idade pediátrica, o que, segundo a fonte, que vai permitir a retoma da resposta ao serviço de pediatria que esteve suspensa no contexto pandémico.

A sala de exames de broncoscopia é agora mais espaçosa e tem sala anexa para recuperação do doente.

Outra novidade é a sala de desinfeção dos equipamentos específica e contígua à sala de exames, para maior redução de riscos.

O CHTS assinala que “a região do Tâmega e Sousa tem as maiores taxas de tuberculose do país, o que implica o redobrar de esforços na prestação de cuidados no domínio respiratório”.

Refere também que “o esforço e empenho dos profissionais do CHTS permitiu a quase total eliminação de listas de espera para consulta e espera-se que, gradualmente, também se consiga acesso mais facilitado aos meios complementares de diagnóstico necessários”.

Aquele centro hospitalar compreende os hospitais de Penafiel e Amarante, servindo 12 municípios e uma população de cerca de 540 mil habitantes.