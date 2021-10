A deputada não-inscrita Cristina Rodrigues vai reunir-se com o Governo na quinta-feira à tarde no âmbito das negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), disse esta quarta-feira à Lusa fonte do seu gabinete.

De acordo com esta fonte oficial, a reunião está agendada para as 18h00 e decorrerá na Assembleia da República.

Pelo Governo, está prevista a presença do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Na terça-feira e esta quarta-feira, o primeiro-ministro esteve reunido com BE, PCP, PAN e PEV também no âmbito das negociações em torno do OE2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A última reunião entre a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) e o Governo decorreu no início do mês, quando o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, receberam os partidos “ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição” nas habituais reuniões que antecedem a entrega da proposta do executivo.

No final desse encontro, a parlamentar anunciou que mantinha o sentido de voto em aberto e defendeu que o OE2022 tem de estar centrado no investimento na saúde, em particular na mental.

Em comunicado, Cristina Rodrigues referiu que apresentou ao Governo propostas que queria ver incluídas no OE2022 nomeadamente, a criação de salas adaptadas em cada tribunal para as audições de crianças.

A eleita propôs um levantamento a nível nacional do número de crianças que estão a ser medicadas por razões de saúde mental e de psicólogos em escolas, assim como a criação “de equipas multidisciplinares” para fazer rastreios nas escolas que permitam entender o verdadeiro impacto da pandemia nas crianças.

Cristina Rodrigues defendeu ainda que a criação de 27 centros de crise para sobreviventes de violência sexual e o reforço das verbas para a Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, além da reconversão das praças de touros em equipamentos culturais e desportivos.

A deputada não inscrita absteve-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, sendo de voto que manteve na votação final global.

A votação do OE022 na generalidade está marcada para 27 de outubro, depois de a proposta ser debatida em plenário, e a votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.