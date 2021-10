(Em atualização)

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) disse esta quarta-feira que vai pedir ao Presidente da República que envie as propostas do Governo sobre a suspensão dos prazos da caducidade das convenções coletivas e a agilização da arbitragem para o Tribunal Constitucional. A intenção foi transmitida aos jornalistas por António Saraiva, presidente da CIP, após a reunião da concertação social desta quarta-feira. Também João Vieira Lopes, da CCP, disse ter dúvidas sobre a constitucionalidade das medidas.

Em causa está a suspensão por mais 12 meses, até março de 2024, dos prazos da caducidade das convenções coletivas. Em cima da mesa está também a agilização do acesso à arbitragem.

As regras em vigor determinam que quando uma convenção coletiva é denunciada, ainda se mantém em vigor durante um prazo (chamado sobrevigência), durante o qual podem ser feitas tentativas de conciliação ou mediação. As mudanças que o Governo quer fazer são na chamada “arbitragem necessária”. Neste caso, a lei dita que se uma convenção caduca e não é celebrada uma nova nos 12 meses seguintes, nem há “outra convenção aplicável a pelo menos 50% do trabalhadores da mesma empresa”, o ministro responsável pela área laboral pode determinar essa arbitragem necessária. O que o Governo quer é que deixe de ser preciso esperar 12 meses após a caducidade da convenção para que cada uma das partes possa “desencadear” a arbitragem.