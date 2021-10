Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

A fila de convidados tinha longos metros para a cerimónia da tomada de posse do presidente da Câmara do Porto e à entrada do Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena estavam vários elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto vestidos a rigor. O primeiro a chegar foi o protagonista, Rui Moreira, poucos minutos depois chega outra figura de destaque, Vladimiro Feliz, cabeça de lista do PSD no Porto, com quem o atual autarca celebrou um acordo recentemente para garantir a governação na cidade.

Foi precisamente sobre esta matéria que respondeu aos jornalistas, dizendo que foi um momento “intenso” e negociado “ao pormenor”. “Foi um acordo intenso, negociado ao pormenor, que visa acima de tudo assegurar a governabilidade da cidade. O PSD sempre fez uma oposição responsável e construtiva, que permite acima de tudo agregar um conjunto de medidas estruturais que integravam o no programa do partido e que desta forma também podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portuenses e do Porto.”

Relativamente à validação do atual líder dos sociais democratas, Vladimiro Feliz garantiu que Rui Rio deu “liberdade total”. “Foi um acordo negociado a nível local e por isso não teve uma interferência especial do presidente do PSD. No momento em que o acordo assumiu alguma maturidade, eu próprio o informei e dei-lhe nota que estávamos a acordar uma série de medidas para a cidade e uma delas incluía a possível eleição do professor Sebastião Feyo de Azevedo para presidente da Assembleia Municipal. Deu-nos liberdade total, disse-nos que era um assunto de cariz local, confinava em nós e o que se fosse bom para o Porto, seria bom para ele também.”

A concordância de Rio não foi, porém, completamente clara. “O Dr. Rui Rio não concordou nem discordou, é uma conversa que fica entre mim e a ele. Entendemo-nos sempre os oito anos em que trabalhamos juntos e vamos entendemo-nos no futuro. Deu-nos abertura para fechar o acordo, há uma confiança mútua entre as partes”, assegurou.

Vladimiro Feliz rejeitou por completo a ideia de que o acordo celebrado com o movimento independente defrauda os eleitores que votaram PSD nas últimas eleições autárquicas. Neste acordo o que negociamos foi a implementação das medidas que propusemos aos portuenses. Acho que de forma alguma estamos a defraudar estas expectativas, estamos a cima de tudo a ter uma posição responsável com a cidade e colocamos os interesses dela acima de tudo”, explicou.

O representante do PSD na cidade discorda que o acordo em causa condicione a “oposição construtiva e colaborativa” do partido no executivo municipal. “Há um programa que venceu, uma candidatura que ganhou na cidade e temos de respeitar isso, é isso que o PSD está a fazer. Do nosso lado estão garantidas todas as condições para que haja estabilidade governativa na cidade e partir de agora compete a todos nós contribuir para um Porto melhor.” Vladimiro Feliz recorda que nos últimos anos o PSD viabilizou o orçamento municipal, por isso, garante, “não há aqui nada de transcendente”. “Acresce a isso o facto de termos conseguido negociar medidas estruturais do nosso programa como a redução fiscal ou a redução do preço da água”, enumera.

O anúncio do acordo estabelecido foi alvo de duras críticas por parte de todos os partidos da oposição, Feliz considera-as “naturais” e também tem uma resposta guardada. “Há aqui dois pesos e duas medidas. Quando muitos desses interlocutores se cotovelam para impor medidas no Orçamento do Estado, vêm, por outro lado, criticar um acordo que é claro e transparente, que visa apenas construir uma cidade melhor.”

Carlos Moedas garante trabalhar para “aproximar” Porto e Lisboa

O burburinho na entrada volta a acontecer com a chegada de Carlos Moedas, presidente eleito para a câmara municipal de Lisboa. “Estou aqui com uma grande alegria, conheço Rui Moreira há muitos anos, é um grande autarca, portanto Lisboa e Porto estão cada vez mais próximos. Estou aqui para simbolizar a relação entre as duas cidades e a proximidade que queremos ter”, disse, recordando o facto de Moreira também ter marcado presença na sua tomada de posse na capital.

Ao seu lado estava o líder do CDS que não se inibiu de comentar o acordo entre o PSD e o movimento “Aqui Há Porto”. “O acordo parece-me que faz todo o sentido, uma vez que cabe o presidente de câmara eleito criar condições para ter uma estabilidade governativa que vão ao encontro da capacidade política para conseguir executar e cumprir e o programa que apresentou aos portuenses”, sublinhou.

Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou a ocasião solene para recordar que o CDS foi pioneiro no apoio a Rui Moreira. “Estamos onde sempre estivemos, desde há oito anos que fomos pioneiros no apoio partidário a Rui Moreira, somos coerentes e estamos muito satisfeitos com os resultados da sua governação”, destacou, acrescentando que o partido que lidera tem um “papel principal e insubstituível” nos quadros do movimento independente que lidera agora a autarquia do Porto.

Num pavilhão muito bem composto, junto ao palco estão os elementos da Orquestra Juvenil da Bonjóia e da formação musical da UNIR – Universidade Intergeracional de Ramalde, que protagonizaram o primeiro momento musical da tarde. Em cima do palco, os vários eleitos que estavam prestes a tomar posse, um púlpito e um microfone. Na plateia não faltaram caras ilustres da cidade, como Mário Ferreira ou Jorge Nuno Pinto da Costa. Miguel Pereira Leite, presidente cessante da Assembleia Municipal, declarou o arranque da cerimónia solene e foi aplaudido de pé.