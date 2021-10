Alexei Navalny recebeu o prémio de defesa dos direitos humanos que é entregue anualmente pelo Parlamento Europeu. O crítico de Vladimir Putin, que foi envenenado e está neste momento detido, foi distinguido pela sua luta contra o Kremlin.

Navalny já era apontado como um dos candidatos e, esta quarta-feira, confirmou-se como o vencedor do prémio para a Liberdade de Pensamento. A notícia foi confirmada pelo Partido Popular Europeu (PPE), família política à qual pertencem os eurodeputados do PSD e do CDS e cujos deputados propuseram o nome de Navalny.

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, escreveu no Twitter que Navalny “lutou incansavelmente contra a corrupção do regime de Vladimir Putin”. Essa luta “custou-lhe a sua liberdade e esteve perto de lhe custar a sua vida”, notou Sassoli, acrescentando que “o prémio reconhece a sua imensa bravura e reiteramos o nosso pedido para que seja imediatamente libertado”.

Alexei @navalny is the winner of this year's #SakharovPrize. He has fought tirelessly against the corruption of Vladimir Putin's regime. This cost him his liberty and nearly his life. Today's prize recognises his immense bravery and we reiterate our call for his immediate release pic.twitter.com/Jox7I280kz

— David Sassoli (@EP_President) October 20, 2021