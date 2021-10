Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

“Se é para trocar, troque por um híbrido.” Este é o mote da mais recente campanha da Toyota no nosso mercado, onde o construtor nipónico oferece até 3000€ de valorização extra na retoma, desde que o cliente particular adquira um C-HR ou qualquer variante do Corolla, seja o hatchback, a berlina ou a carrinha.

A suportar esta iniciativa promocional está uma ferramenta online que permite aos potenciais interessados avaliar de imediato quanto vale o carro antigo de que pretendem se desfazer. Bastará introduzir a matrícula da viatura no site da Toyota, para efectuar a simulação. Segundo a marca, o valor então atribuído “é utilizado posteriormente (num voucher) como desconto na aquisição de um híbrido Toyota”.

Além da valorização da retoma na compra de um CH-R ou Corolla híbridos, a campanha prevê igualmente descontos nestes modelos para aquisições sem retoma. O novo Toyota adquirido ao abrigo desta “campanha de trocas” usufrui de uma garantia de sete anos ou 160 mil quilómetros, sendo que a bateria que alimenta o sistema híbrido tem uma garantia de 10 anos, desde que renovada anualmente, o que é grátis durante esse período, e na condição do plano de manutenção do CH-R ou do Corolla ser cumprido num reparador oficial.

Estas condições são válidas até 30 de Novembro, sendo esta uma das formas de incentivar a substituição de um veículo mais antigo e, por tabela, mais poluente e menos seguro, por um automóvel novo que, além de consumir menos, liberta menos emissões nocivas para a atmosfera.

Recorde-se que, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o parque circulante português está cada vez mais envelhecido, pois a idade média dos ligeiros de passageiros – que representam quase 80% do mercado – saltou de 7,2 anos em 2000, para 13,2 anos em 2020. Dos 5,3 milhões de ligeiros de passageiros em Portugal, 63% têm mais de uma década e 22,6% contam com mais de 20 anos na estrada.