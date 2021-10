O vulcão do monte Aso entrou em erupção no Japão esta quarta-feira, libertando cinzas a 3.5 quilómetros de altura, o que obrigou as autoridades do país a emitir um aviso de nível 3 ( de 5 níveis) para possível fluxo de lava e queda de pedras, de acordo com a Agência Reuters.

Dezasseis pessoas que caminhavam em trilhos na montanha tiveram de ser retiradas. No vídeo publicado pelo Insider Paper no Twitter, vê-se a nuvem de fumo e cinzas resultante da erupção.

JUST IN: New footage shows the moment Mount Aso erupted in Japan Videos: https://t.co/sK2rmTHvtg pic.twitter.com/ghp3JTtZQ9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 20, 2021

Ainda não foram registadas, nesta quarta-feira, feridos ou desaparecidos.

O monte Aso, na prefeitura japonesa de Kumamoto já tinha tido uma pequena erupção em 2019.