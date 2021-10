Os deputados do PS eleitos pelo círculo de Leiria acusaram esta quinta-feira os parlamentares do PSD de “oportunismo” e de “denegrirem” o Serviço Nacional de Saúde, respondendo à carta aberta enviada ao secretário de Estado e Adjunto da Saúde.

“É lamentável que, depois do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter dado prova da sua vitalidade durante o combate à pandemia e de procurar continuadamente soluções para continuar a robustecê-lo, haja quem esteja sempre a tentar, por motivos politicamente oportunistas, denegrir um serviço que esteve à altura dos mais recentes e brutais desafios com que a saúde foi confrontada“, responderam os socialistas, numa carta aberta dirigida aos sociais-democratas.

Os parlamentares do PS acrescentam na missiva que, “o momento excecional e exigente” que se vive em Portugal e no mundo, “exige de todos os cidadãos um sentido de responsabilidade e compromisso a que ninguém deve ser alheio”.

“Muito menos os deputados/as democraticamente eleitos. A estes pede-se que estejam à altura do que o país clama e merece”, acrescentam. Os socialistas sublinham que “não há nenhum desnorte no Centro Hospitalar de Leiria, há profissionais empenhados em prestar os melhores cuidados de saúde às populações” e garantem que o “PS estará sempre do outro lado, do lado do SNS, que ergueu, e para o qual continua a trabalhar e a defender intransigentemente”.

Segundo os deputados do PS, o Centro Hospitalar de Leiria tem hoje “mais 400 profissionais de saúde do que em 2015, quando governava o PSD”.

“É um reforço de 22%, que abrange todas as categorias profissionais. Mais 266 médicos, dos quais 64 especialistas, mais 189 enfermeiros e mais 58 assistentes operacionais. Foram os governos do Partido Socialista que os contrataram. Vamos continuar esse caminho de reforço”, refere a mesma carta.

O PS salientou também que tem a “sorte de ter como secretário de Estado Adjunto e da Saúde o leiriense António Lacerda Sales, um profissional de saúde que tem estado sempre na linha da frente do combate à pandemia, e que tem sido o interlocutor do Ministério da Saúde junto das ordens e sindicatos, com quem nunca deixou de procurar um diálogo e soluções para as dificuldades”.

Para os socialistas, o “reconhecimento do seu trabalho pelos portugueses em geral é notório, e pelos leirienses, em particular, também, como se viu nas últimas eleições autárquicas em que foi eleito presidente da Assembleia Municipal de Leiria, de forma inequívoca, o que orgulha e engrandece a região e o Partido Socialista”.

“Certamente não deixará de continuar a cumprir as funções que lhe foram confiadas sem as confundir como, de forma vil, os signatários da lamentável carta aberta, a que ora respondemos, quiseram fazer. Felizmente, a melhor resposta foi-lhe dada pelos eleitores no passado dia 26 de setembro”, rematam os deputados Elza Pais, Sara Velez, Joel Bouça Gomes e Jorge Gabriel Martins, que subscrevem a missiva.

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Leiria enviaram esta quinta-feira uma carta aberta ao secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, alertando para a falta de recursos no hospital de Leiria.

Na missiva, os deputados adiantam que o “Centro Hospitalar de Leiria tem sido um caso bem visível deste desnorte de um Governo em fim de ciclo e que em nada tem contribuído para o desenvolvimento da saúde em Portugal”.

“A prestação de serviços de saúde, no nosso país, tem passado por momentos difíceis, muito agravados por uma já evidente falta de planeamento por parte do Ministério da Saúde, a qual tem contribuído, de sobremaneira, para a degradação do Serviço Nacional de Saúde”, lê-se no documento.