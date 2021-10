Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

Esta quinta-feira ficará marcada por um conjunto de protestos contra o preço dos combustíveis. O dia de manifestação começa com um “buzinão” na Ponte 25 de Abril, a que se seguirão concentrações da parte da tarde na rotunda do Saldanha, em Lisboa, e na Avenida dos Aliados, no Porto.

A informação foi confirmada à Rádio Observador por Tomé Cardoso, um dos organizadores deste dia de manifestações. O responsável — que está ligado ao grupo de Facebook “Greve aos Combustíveis”, com mais de meio milhão de seguidores que protesta contra o preço dos combustíveis — disse prever uma “enchente de pessoas”, mas garantiu que não haverá qualquer “descontrolo” e que tudo decorrerá “de forma ordeira”.

“O direito à manifestação é um direito de todos nós e é um direito que queremos exercer com cidadania”, afirmou o organizador, acrescentando que as manifestações estão legalmente autorizadas.