*Em atualização.

Uma explosão de origem ainda não conhecida destruiu as linhas de energia e cortou a eletricidade de Cabul, a capital do Afeganistão, anunciou num comunicado a companhia nacional de energia do país. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social, como a AFP.

De acordo com o jornal Times of Israel, a explosão destruiu uma torre de transmissão de energia na província de Qala Murad Beg. A companhia de energia Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) enviou uma mensagem aos seus clientes a alertar a situação.