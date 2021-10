Um proeminente líder jihadista do grupo terrorista Unification for the Victory of Islam and Muslims (RVIM), no Mali, morreu após um ataque militar francês, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Defesa da França.

Trata-se de Nasser al Tergui, considerado o número dois da Katiba Gourma-Serma, um dos cinco grupos operacionais que compõem o RVIM, que é filiado na Al-Qaeda, de acordo com uma declaração da Defesa francesa.

A mesma fonte acrescentou que Al Tergui especializou-se na colocação de minas e engenhos explosivos e tinha “uma aura importante dentro da RVIM”.

A morte de Al Tergui ocorreu no sábado, poucos dias após a operação militar francesa de combate ao terrorismo islamita na região do Sahel, em África, ter detetado um veículo suspeito com cinco ocupantes, a cerca de 100 quilómetros de Gossi, no centro do Mali.

Depois de confirmar a presença de Al Tergui no interior, juntamente com outros membros da RVIM, os militares franceses tentaram intercetar o veículo, que se recusou a parar, pelo que foi lançado um ataque aéreo, destruindo-o e matando os seus cinco ocupantes, refere a declaração.