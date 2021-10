Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Israel confirmou a existência de um caso de infeção pela nova variante que nasceu da Delta, a AY.4.2, que, podendo ser um pouco mais transmissível, não é esperado que tenha grande impacto. “A variante AY 4.2. que foi descoberta em vários países da Europa foi identificada em Israel ”, esclareceu um comunicado do ministério da Saúde, citado pela AFP e divulgado na terça-feira.

O caso diz respeito a um rapaz de 11 anos identificado no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, vindo da Europa. O rapaz foi desde logo colocado em quarentena e, segundo o ministério, nenhum outro contacto foi sinalizado.

Em resposta, o primeiro-ministro israelita realizou uma reunião de emergência na quarta-feira e anunciou que o país iria tomar medidas “para preservar os resultados positivos da luta contra o vírus” — podem ser consideradas mudanças nos requisitos de entrada para visitantes. Naftali Bennett solicitou ainda uma investigação epidemiológica tendo em conta a nova variante.

Isto acontece numa altura em que o país pondera aligeirar as restrições face ao turismo após uma queda nos casos de infeção — no verão, durante os meses de agosto e setembro, chegaram a ser reportados mais de 11 mil infeções diárias. Entretanto, as autoridades lançaram uma campanha a propósito da terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, o que contribuiu para a redução dos casos. Esta quarta-feira, a título de exemplo, foram reportadas 1.487 novas infeções.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como já antes escreveu o Observador, a nova variante AY.4.2, uma sublinhagem da variante Delta, está na mira da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido devido à “trajetória ascendente” em Inglaterra. O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) também já detetou casos em Portugal desta variante que têm duas mutações adicionais em relação à sublinhagem de origem (AY.4).