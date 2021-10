Ladrão rouba telemóvel de jornalista e milhares de pessoas veem em direto o seu rosto

Os “emoji” a chorar a rir não tardaram, e as pessoas que viram o vídeo foram rápidas a gozar com o ladrão. Enquanto uns diziam que “tinham morrido a rir”, outros perguntavam se o homem, quando tinha olhado para trás, reparara que “o mundo o estava a ver”. Pelo meio, alguém pediu a Deus para ajudar os pais do indivíduo, “porque eles agora sabem que o filho fuma”.

O homem foi detido em casa, horas depois do incidente, e foi levado para a esquadra de Qalyub, onde confessou o crime. Segundo a Youm7, o Ministério do Interior usou “tecnologia moderna” para identificar o suspeito através da transmissão. Um comunicado do Ministério, citado pelo The Guardian, revelou que se trata de um desempregado, que depois vendeu o telemóvel.