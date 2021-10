O Sporting de Braga procura esta quinta-feira a segunda vitória seguida na Liga Europa de futebol, na visita aos búlgaros do Ludogorets, em jogo da terceira jornada do Grupo F.

A formação bracarense venceu em casa os dinamarqueses do Midtjylland (3-1), depois de ter iniciado a fase de grupos com uma derrota na visita aos sérvios do Estrela Vermelha (2-1).

O Sporting de Braga já defrontou os búlgaros por duas vezes, também na fase de grupos da Liga Europa, na época 2017/18, mas não venceu nenhum dos jogos. Em casa, o Sporting de Braga foi derrotado por 2-0, empatando depois na Bulgária 1-1.

A equipa bracarense está em segundo no agrupamento, com três pontos, enquanto o Ludogorets é terceiro, com um. A ‘poule’ é liderada pelo Estrela Vermelha, com seis pontos, enquanto o Midtjylland está em último, com um ponto, com as duas equipas a enfrentarem-se nesta terceira jornada.

O jogo entre Ludogorets e Sporting de Braga está marcado para as 19h45 locais (17h45 em Lisboa), na Huvepharma Arena, em Razgrad, e vai ser arbitrado pelo estónio Kristo Tohver.