A passagem de uma tempestade batizada “Ignatz” provocou a interrupção do tráfego ferroviário em vários estados federais da Alemanha, enquanto no norte do país foi acionado o alarme devido ao risco de tornados.

Os estados mais afetados pelas restrições são a Renânia do Norte-Vestfália, a mais populosa do país e uma das que sofreram as inundações devastadoras em julho passado, bem como a vizinha Renânia Palatinado, ambas no oeste da Alemanha.

A empresa ferroviária Deutsche Bahn (DB) suspendeu totalmente o serviço naquele estado, tanto a nível regional como para o resto do país, assim como as ligações à Bélgica, Holanda e França.

Também o serviço ferroviário no estado da Turíngia, no leste, foi totalmente interrompido, informaram fontes do DB, segundo as quais a situação continuará assim “até nova ordem”.

Noutros estados ocidentais, como Saarland, Hesse e Renânia Palatinado, as restrições ao tráfego ferroviário são parciais.

Na Baviera, Baden-Württemberg e Saxónia, no sul e no leste, há interrupções e atrasos significativos.

A situação também é complexa nalgumas estradas e rodovias do Reno.

No norte do país já ocorreu um tornado na região ao redor da cidade de Kiel, capital de Schleswig-Holstein, que deixou algumas casas destruídas e árvores arrancadas.