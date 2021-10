Em atualização

O rio de lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias, tem, pelo menos, quatro braços bem identificados que correm em direção ao mar. Uma extensão de lava a norte chegou perto de La Laguna, na ilha de La Palma, mas abrandou antes de invadir a povoação.

Mais próximo da costa, no município de Tazacorte, cerca de 500 pessoas foram retiradas das suas casas devido ao avanço da lava. “Já existe um certo grau de desânimo e desespero, à espera que a força do vulcão diminua”, disse Juan Miguel Rodríguez, presidente do município. Também no município de Los Llanos de Aridane, um dos bairros teve de ser evacuado.

Apesar de a maior parte da ilha, de 85.000 habitantes, não estar a ser afetada pela erupção, parte da população que vive no lado ocidental tem assistido ao avanço da lava e à destruição das suas casas e dos seus meios de subsistência. Cerca de 7.500 pessoas já foram forçadas a deixar as habitações desde que o vulcão entrou em erupção no dia 19 de setembro.

????Update2⃣6⃣ #EMSR546 #ErupciónLaPalma

For the first time in our #RapidMapping history, we have used radar imagery acquired by the PAZ???????? satellite❗️

As of 19 October at 18:56 UTC

▶️Extent of the lava ???? flow: 866.1 ha (+54.3ha in 48h)

▶️2185 destroyed buildings???? (+229 in 48h) pic.twitter.com/4IRwyybl9r

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) October 21, 2021