As autoridades moçambicanas detiveram um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) que terá cobrado ilicitamente 22.500 meticais (303 euros) para libertar um prisioneiro, em Nampula, no norte do país.

O agente, detido no dia 14, terá contactado a mulher do prisioneiro garantindo-lhe que “podia criar condições” para a libertação do marido “em coordenação com um magistrado do Ministério Público, cujo nome não foi revelado”, disse José Sopa, do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula, citado esta sexta-feira pela televisão privada STV.

“O colega cobrou à senhora o valor total de 22.500 meticais, entretanto a soltura não chegou a acontecer”, referiu José Sopa.

Segundo o Gabinete de Combate à Corrupção, o agente terá prometido ainda criar condições para que a mulher falasse com o seu marido, uma vez que tinha “dificuldade de conversar com ele na esquadra”.

Um total de 326 agentes da polícia moçambicana foram expulsos em 2020 por se terem envolvido em atos criminais, de acordo com os últimos dados divulgados pelo comando-geral da Polícia da República de Moçambique.