Cinco anos depois, Igreja de Santa Clara reabre e volta a integrar roteiro turístico-cultural do Porto

Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

É um dos maiores exemplares de talha dourada em Portugal e volta a estar incluído no roteiro turístico-cultural do Porto. A Igreja de Santa Clara, localizada no centro histórico da cidade, reabre ao público esta sexta-feira, depois de cinco anos de profundas obras de conservação e restauro. De cara lavada, com melhores condições para os visitantes e um novo capítulo escrito na sua história. “A igreja ganhou tridimensionalidade e uma leitura completamente distinta. E, para além de tudo, teve o tratamento adequado e necessário à preservação deste conjunto para o futuro”, refere ao Observador Adriana Amaral, responsável pelo restauro, da Direção Regional de Cultura do Norte.

Considerada um dos maiores exemplos de igrejas forradas a ouro, a Igreja de Santa Clara foi inaugurada em 1416 e classificada como monumento nacional em 1910. Escondida no largo Primeiro de Dezembro, encostada a parte da muralha fernandina, e mesmo ao lado do Comando Metropolitano da PSP, é uma obra que pode passar despercebida no exterior, mas que surpreende quem entra no seu interior, com todo o dourado que a cobre. “As pessoas ficam admiradíssimas e esmagadas pela opulência desta decoração, deste convento que no exterior é tão austero, mas onde no interior não se pouparam recursos. É completamente forrado, desde o teto às paredes, não escapou nenhum elemento com falta de decoração”, descreve Adriana Amaral.

A necessidade de intervenção nesta igreja já estava diagnosticada há algum tempo e começou oficialmente em 2014, numa primeira fase em que se tratou das coberturas e dos vãos — e se resolveu o problema da térmita, que estava a danificar a madeira. Em 2016 teve oficialmente início a “Operação de Santa Clara”, que se focou no sistema construtivo e estrutural do edifício, na remodelação das infraestruturas elétricas, de telecomunicações e de segurança, na redução de barreiras arquitetónicas e na criação de condições de visita. No total, a intervenção custou cerca de 2,5 milhões de euros, “um dos maiores investimentos em conservação e restauro realizados pela Direção Regional de Cultura do Norte”.