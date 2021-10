A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos (CAFCE) alertou para a falta de uma unidade de saúde mental para os jovens internados nestas estruturas, tendo em conta a dimensão “muito grave” do problema.

O último relatório da comissão, que tem como missão acompanhar e fiscalizar os centros educativos, precisa que “falta uma unidade de saúde mental para os jovens internados”, apesar das melhorias verificadas no acompanhamento psicológico e psiquiátrico devido ao aumento de especialistas.

O documento, que reporta a situação dos centros educativos em abril de 2021 e agora publicado, lembra que a CAFCE tem “sistematicamente” alertado para este “problema muito grave que afeta um número muito pesado de jovens”.

A comissão dá conta que os centros educativos têm vindo “a robustecer a sua intervenção nesta área”, tendo-se registado uma evolução no apoio pedopsiquiátrico e psicológico em todos as estruturas.

No entanto, a vocação do centro educativo não se situa na área da saúde mental, mas sim na educação para o direito. E apesar do progresso registado no apoio imediato às necessidades dos jovens, uma solução especializada continua por ser concretizada”, sustenta aquela entidade.