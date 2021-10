Obrigado por ser nosso assinante. Pode ler este e todos os artigos do Observador em qualquer dispositivo.

António Costa entrou na reunião da Comissão Política Nacional do PS a disparar medidas em áreas onde o PS pode ir mais longe e já na especialidade do Orçamento do Estado (embora para isso seja preciso que a proposta do Governo passe na primeira votação) e a pedir apoio ao partido para continuar a negociar com os partidos que se mantiverem à mesa com o Governo. Admite avançar com a gratuitidade das creches já em 2022, avançar já em janeiro com o aumento extra nas pensões até ao 1.087 euros e acena com aumento do salário mínimo para 850 euros em 2025.

Um verdadeiro destrunfar de medidas (com aproximação a algumas das aspirações da esquerda) num momento de aperto para o Governo que não tem apoio para aprovar o Orçamento do Estado. António Costa foi ao partido anunciar medidas, algumas delas pedidas pela esquerda, apontando para uma fase da negociação que não tem garantida à partida, já que PCP ou Bloco de Esquerda são necessários para que o Orçamento do Estado para 2022 passe para a negociação na especialidade e ambos ameaçam chumbar.

Quanto ao salário mínimo, o que o líder do PS explicou ao partido foi a sua intenção para o futuro — a nova trajetória vai mesmo além do tempo desta legislatura. O socialista propõe uma progressão no valor que começa nos atuais 750 previstos para 2023, passa para os 800 em 2024 e para os 850 em 2025. A legislatura atual termina em 2023.

Ao PS, o primeiro-ministro disse também que prevê ainda a eliminação do factor de sustentabilidade nas reformas. E uma medida cara ao Bloco de Esquerda, mas o que Costa apresentou aos socialista é uma solução muito parcial, com a eliminação em reformas a partir dos 60 anos para quem tenha mais de 80% de incapacidade durante 15 anos, segundo apurou o Observador.

Esta e as outras medidas foram mesmo distribuídas aos dirigentes presentes na reunião da Comissão Política Nacional do PS, num documento. Na intervenção, Costa reforçou a ideia que não quer um acordo a qualquer preço, embora também não queira avançar para eleições. E garantiu aos socialistas, segundo fontes presentes na reunião, que a solução política que apresentou em 2015 “não está esgotada”, referindo-se à “geringonça”.