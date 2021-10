DGS. Mais de 90% dos concelhos em Portugal apresentam níveis de infeção baixos a moderados. Veja o seu no mapa

Dos 308 concelhos em Portugal continental e insular, 284 têm níveis de incidência acumulada a 14 dias baixos a moderados (até 240 novos casos por 100 mil habitantes). No extremo oposto, 10 concelhos apresentam um risco muito elevado ou extremamente elevado.

Concelhos Incidência 22.Out Incidência a 13.Out Penedono 2138 1166 Campo Maior 911 886 Penamacor 847 148 Alvito 810 2958 Cuba 748 1100 São Pedro do Sul 616 318 Proença-a-Nova 566 525 Ferreira do Alentejo 564 820 Rio Maior 508 458

Penedono, o único concelho na categoria mais alta, aumentou a incidência em relação à semana anterior — 1.166 casos por 100 mil habitantes, para 2.138. Isto dá uma estimativa de subida de 35 para 64 casos neste município do distrito de Viseu que tem cerca de 3.000 habitantes.

Alvito (com 2.500 habitantes) e Cuba (com 4.900), que na semana passada também estavam com risco extremamente elevado, baixaram a incidência — tendo agora uma estimativa de 20 e 37, em 14 dias, respetivamente.

Esta semana, Campo Maior, Penamacor e São Pedro do Sul também viram aumentar a incidência desde a semana passada. Tirando Rio Maior, todos os territórios são de baixa densidade, ou seja, poucos casos numa população pequena representam valores altos de incidência por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade tem vindo a subir e já se encontra acima de 1 — R(t) de 1,02 —, mas o número de concelhos em situação de risco moderado ou superior diminuiu. Os concelhos estão agora distribuídos pelas seguintes categorias:

1 concelho com nível de risco extremamente elevado (acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes) — menos dois do que na semana anterior;

(acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes) — menos dois do que na semana anterior; 9 concelhos com risco muito elevado (entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes) — mais um do que na semana anterior;

(entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes) — mais um do que na semana anterior; 13 concelhos com risco elevado (entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos dois do que na semana anterior;

(entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos dois do que na semana anterior; 39 concelhos com risco moderado (entre 120 a 239,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos quatro do que na semana anterior;

(entre 120 a 239,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos quatro do que na semana anterior; 245 concelhos com risco baixo (menos de 120 novos casos por 100 mil habitantes) — mais seis do que na semana anterior.

A incidência cumulativa cresce mais nos concelhos da AMPorto do que nos da AMLisboa

Com exceção de Lisboa (no nível moderado), os restantes 17 concelhos da área metropolitana de Lisboa apresentam níveis de incidência baixos (abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes). Alguns deles com tendência de subida desde a semana passada, como Lisboa que passou de 96 casos por 100 mil habitantes para 131. As maiores subidas na incidência registaram-se em Lisboa, Mafra, Alcochete e Setúbal.

Concelhos Incidência 22.Out Incidência a 13.Out Alcochete 20 0 Almada 57 59 Amadora 53 45 Barreiro 35 33 Cascais 83 77 Lisboa 131 96 Loures 60 63 Mafra 73 48 Moita 33 42 Montijo 40 41 Odivelas 67 62 Oeiras 70 63 Palmela 56 51 Seixal 62 57 Sesimbra 64 62 Setúbal 64 46 Sintra 52 43 Vila Franca de Xira 66 58

Arouca, o único território de baixa incidência na área metropolitana do Porto, continua a ser o que tem a incidência cumulativa mais alta, mas com uma grande descida em relação à semana anterior. São João da Madeira, que tinha a segunda incidência mais alta na semana passada, também desceu.

Já o Porto aumentou de 109 para 135 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Também se destacam no aumento da incidência: Vale de Cambra, Maia, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Espinho e Matosinhos.