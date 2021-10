Obrigado por ser nosso assinante. Pode ler este e todos os artigos do Observador em qualquer dispositivo.

A Cupra, a marca desportiva da Seat, está a apostar forte nos veículos eléctricos. Ao Formentor, Leon e Ateca, com potências entre 150 e 390 cv, vai aliar a partir de 2021 o Born, o seu primeiro veículo eléctrico, com que o construtor conta para duplicar o actual volume de vendas. Mas, para que isso se concretize, necessita de modelo eléctrico que respeite os valores da marca, ou seja, que ofereça emoções a um preço acessível para muitos, tanto em termos de capacidade de acelerações, como de comportamento em curva. Por outras palavras, o Born.

Concebido sobre a plataforma MEB do grupo VW, que deu origem a eléctricos como o VW ID.3, o Born começa por exibir uma carroçaria com mais personalidade e com mais raça. A frente mais mergulhante revela a nova assinatura da Cupra para os modelos eléctricos, com os diferentes apontamentos em tons de cobre na grelha inferior, nas versões mais desportivas a reforçar o ar desportivo. A zona lateral caracteriza-se por um pára-brisas muito inclinado e uma ampla superfície vidrada, com a decoração do pilar traseiro a transmitir a ideia de que o tejadilho é flutuante. Na traseira, os farolins ligados por um elemento luminoso a toda a largura, como acontece nos restantes modelos da casa, o generoso spoiler por cima do vidro traseiro e o extractor traseiro reforçam-lhe o carácter dinâmico.

38.755€ pelo Born com 204 cv e 58 kWh. Mas há mais

A Cupra prepara-se para lançar no mercado, não uma versão do Born, mas sim quatro, com diferentes potências e capacidades de aceleração, além de distintas autonomias. A versão mais barata, com apenas 150 cv e um acumulador com 45 kWh de capacidade útil, será a ultima a chegar ao mercado português, no final de 2022, com o Born mais caro e com maior autonomia (77 kWh úteis) a estar previsto para o primeiro quadrimestre do próximo ano. Daí que o primeiro Born a ser entregue aos condutores nacionais, a partir de Dezembro, seja a versão com 204 cv e bateria com 58 kWh de capacidade real, por 38.755€. Um valor competitivo face aos eléctricos deste segmento que estão disponíveis no mercado e mais barato do que o VW ID.3, se considerarmos o que oferece a mais em equipamento.

A primeira versão do Cupra Born que conduzimos foi exactamente aquela que os portugueses vão ter a possibilidade de ver nos stands da marca a partir de Novembro, para o poderem receber um mês depois. A plataforma é a MEB do grupo alemão, o que significa que o Born utiliza o mesmo chassi e suspensões, mas os técnicos espanhóis conseguiram que a sensação ao volante fosse distinta, graças a uma direcção progressiva, amortecedores mais rijos, diferente tacto nos travões e no acelerador, devido aos distintos modos de condução disponíveis, do Range que obviamente visa favorecer o consumo, ao Performance, o mais desportivo, passando pelo Comfort, a opção intermédia.

O motor de 204 cv, montado sobre o eixo traseiro, garante que os 100 km/h ficam para trás ao fim de 7,3 segundos, apesar dos 1736 kg desta versão eléctrica. A bateria com 58 kWh permite anunciar uma autonomia de 424 km entre recargas, de acordo como método europeu WLTP, anunciando um consumo médio de 15,5 kWh. Em cidade, o Born demonstrou que as suspensões mais desportivas (com os amortecedores de dureza variável DCC) não limitaram o conforto, mesmo se a nossa unidade estava equipada com pneus 215/45 R20. Em auto-estrada, a um regime próximo dos 90 km/h, o Born registou um consumo de 15,2 kWh, um bom valor e em linha com o anunciado pelo fabricante.

O percurso levou-nos de seguida a uma região montanhosa, em cuja estrada sinuosa o eléctrico da Cupra revelou o bom equilíbrio conseguido pelos seus engenheiros. Mesmo quando abusávamos um pouco, a frente transmitia confiança e entrava bem na trajectória, aceitando aceleração sem se atravessar – o ESC (controlo de estabilidade) é modulado pelos diferentes modos de condução, entre os mais e menos permissivo, tal como o controlo de tracção, mas nenhum se pode desligar, pelo menos nesta versão –, com o sistema misto de travões, com discos ventilados com 330 mm de diâmetro e 23 mm de largura à frente e tambores na traseira, a resistir bem a um esforço mais prolongado, com o pedal a ficar apenas ligeiramente mais esponjoso.

Melhores materiais e mais “raça” no interior

O habitáculo do Born oferece, tal como acontece no ID.3, dois lugares à frente e três na traseira, com bom espaço em largura e para as pernas, excepção feita para quando monta a bateria de 77 kWh, que reduz o espaço no assento posterior para apenas dois adultos. Mas o trunfo do Born é que, ao contrário do ID.3 que opta por materiais mais simples, o Cupra eleva a qualidade percebida dos acabamentos a bordo. No tablier, em frente ao condutor, surge um tecido macio ao tacto que faz lembrar o neopreno, para a zona em frente ao passageiro dominar um plástico macio. Mas a maior diferença está ao nível dos bancos anteriores, mais envolventes e com mais apoio lateral, típicos da Cupra.

Além da maior sensação de qualidade, o Born recorre na versão mais acessível a uma fibra produzida com base em plásticos e redes de pesca recuperados do fundo do mar, para produzir os revestimentos para os bancos, forro interior do tejadilho e zonas dos painéis de porta. O painel de instrumentos é muito pequeno, pelos padrões actuais, com a Cupra a avançar que o modelo irá contar com um head-up display com realidade aumentada e projectado no pára-brisas ainda maior do que o já visto no ID.3. O ecrã central, com 12”, similar ao rival da VW, continua a não ser tão funcional como seria desejável, um pouco à semelhança do que acontece com os comandos do volante, restando aguardar que as actualizações do sistema over the air venham a resolver estas dificuldades. Lá atrás, a mala disponibiliza 385 litros para arrumar bagagens, mais 5 litros do que o Leon ou o Golf.

e-Boost é o trunfo que faz a diferença

Os Born com bateria de 58 kWh e 77 kWh vão poder ser equipados com o e-Boost Performance Pack, que permite ao motor eléctrico de 204 cv passar repentinamente a fornecer 231 cv. Estes 27 cavalos adicionais, num sistema similar ao utilizado pelo Porsche Taycan, são fornecidos durante um período de 30 segundos, sempre que a bateria possua determinados níveis de carga e temperatura. Os 100 km/h passam a ser atingidos ao fim de apenas 6,6 segundos, em vez dos anteriores 7,3, com a velocidade máxima a manter-se limitada a 160 km/h. Como o motor é o mesmo e a potência adicional só está disponível em caso de aceleração forte, a autonomia a ritmo civilizado mantém-se nos 420 km.

Mas o e-Boost Performance Pack não se limita apenas a disponibilizar mais 27 cv. A função boost surge aliada a discos maiores à frente (340 mm de diâmetro com 27 mm de largura), mantendo-se os tambores de 260 mm atrás, incluindo ainda o volante tradicional das versões mais potentes da Cupra. Este distingue-se por apresentar dois botões na zona central, o Drive e o Cupra, para escolher mais facilmente os modos de condução, além de passar a usufruir de mais dois modos, o Cupra e o Individual, podendo ainda desligar o ESC.

Regressámos à montanha com o Born de 77 kWh e função e-Boost, apenas para confirmar que os cavalos adicionais estavam lá, com o Cupra a sair ainda melhor das curvas, tanto mais que o ESC deslocado tornou o comportamento mais vivo e divertido. Nas descidas, os travões maiores e com maior capacidade de ventilação pareceram resistir melhor ao aquecimento, com o toque esponjoso a desaparecer por completo, que certamente melhoraria ainda mais com discos de travão atrás.

O Cupra Born é uma proposta interessante, que prova que a plataforma MEB consegue dar origem a um veículo eléctrico eficiente e divertido de conduzir. Há desportivos eléctricos melhores, mas acima de 70.000€, pelo que os 38 mil euros vão atrair muitos clientes, alguns deles a optar pelo pack e-Boost, que por um valor entre 2000€ e 2500€ vão alegrar ainda mais as deslocações no primeiro eléctrico do construtor espanhol. E este corre o risco de que se tornar no maior adversário do VW ID.3, o que só não é mais grave porque fica tudo em casa, ou seja, na Volkswagen AG.

Gostámos do preço, da solução acessível e não penalizante da autonomia para incrementar a potência, das alterações feitas ao chassi (direcção, amortecedores DCC, travões) para apimentar o comportamento e o interior mais “racing” e com melhores materiais. Pena que o software do sistema de navegação ainda tenha de melhorar, bem como os comandos do volante.