Assada no forno, em bolos, em batidos e sumos ou até consumida ao natural. O Dia Internacional da Maçã podia ser todos os dias, mas, oficialmente, assinala-se, desde 1990, a 21 de outubro.

Tipos de maçã

Embora possamos estar habituados a comer os mesmos tipos de maçã, fique a saber que, pelo mundo, existem milhares de variedades deste fruto, cada um com o seu sabor, formato, cor e textura – desde a Royal Gala, Reineta ou Fuji até à Pink, Granny Smith, de Alcobaça e não só. Uma característica bastante curiosa da maçã e que pode contribuir para que haja tantas variedades diferentes é a heterozigosidade. Este nome complicado significa que as sementes de uma maçã podem dar origem a uma árvore com frutos com características diferentes das da maçã de onde vieram as sementes. Fascinante, certo?

Origem da maçã

Presente há milhares de anos – talvez tenha até sido a primeira árvore de fruto a ser cultivada -, a maçã faz parte da História. Símbolo de bondade e de saúde, foram vários os povos, dos gregos aos nórdicos, que ao longo dos tempos a incluíram nas suas mitologias. Além disso, a macieira bem que podia ser também símbolo de resiliência. Sabia que esta árvore vive também na Sibéria, onde as temperaturas atingem os -40ºC?

Variedades da maçã portuguesa

Em Portugal, a maçã é o fruto mais produzido – sobretudo, nas zonas do Ribatejo e Oeste, Trás-os-Montes, Beira Litoral e Beira Interior. Mas a nível mundial, é a China que ocupa o primeiro lugar no pódio no que toca à produção de maçã.

E porque celebrar o Dia Internacional da Maçã, assinalado a 21 de outubro, é celebrar também os produtores nacionais, falámos com Cristóvão Ferreira, da Megainvest, que cultiva 24 hectares de maçãs do grupo Galas, em Vidais, no concelho de Caldas da Rainha. Segundo o produtor da Compal, este é “um dos concelhos do litoral Oeste onde as maçãs possuem características distintas, que reúnem condições ímpares para a produção de maçãs de elevada qualidade”.

E o que distingue as maçãs do pomar de Cristóvão Ferreira? “Acredito que a certificação, a ótima qualidade e o excelente sabor são uma mais-valia diferenciadora das minhas maçãs.”

