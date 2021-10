Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

No final de uma semana tensa, um aviso sério. Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem desdobrado em declarações sobre o Orçamento — muitas vezes repetindo apenas o “desejo” de ver o documento aprovado — fez esta sexta-feira questão de traçar aos partidos um cenário negro se houver crise política, juntando-lhe o perigo da pandemia que “em muitos casos está a voltar”.

Marcelo estava a ver uma exposição de Paula Rego na Tate Gallery, em Londres numa altura em que a subida de casos de Covid-19 no Reino Unido volta a fazer soar alertas dentro e fora do país. E o Presidente regista isso mesmo: “Desejo e espero que o Orçamento passe porque olho para a Europa e o mundo, vejo que a recuperação não está a começar, que a pandemia em muitos casos está a voltar, os preços da energia a subir”.

Em resumo, Marcelo vê “muitos problemas no horizonte” — “e uma crise política só juntaria mais um problema aos que temos”. “Não é por acaso que na nossa história política não há muitos casos de um Orçamento chumbado”, rematou.

No caso dos combustíveis, com que tem mostrado preocupação e criticado as medidas “paliativas” para baixar temporariamente os preços, insistiu: quando mais tempo durar a pandemia, maior será “o reflexo no preço dos bens e da energia”; e com a pandemia, o investimento na transição de formas “mais tradicionais” para formas modernas de energia parou, e que é “muito”, parou. Vai ser preciso “resolver problemas de fundo”, alertou.

É mais um dos muitos empurrões que o Presidente tem dado, ao longo da semana, para avisar que os partidos se devem entender e ter “noção” de que as suas escolhas “terão consequências no futuro imediato e no menos imediato”. No primeiro caso, podem provocar “um solavanco na vida política e económica” e mais tarde… se verá.

Nestas declarações, feitas num momento de alta tensão — ainda na quinta-feira, depois de um longo Conselho de Ministros (11 horas) para aprovar supostas medidas para agradar à esquerda, BE e PCP voltaram a dizer que o Orçamento, como está, não serve — Marcelo disse estar agora no papel de espectador: não quer “interferir” entre os contactos “muito seguidos e pormenorizados” entre os partidos, apenas “aguardar” pelo seu “epílogo”. Esse deverá chegar “já na segunda-feira”, concretizou o presidente.

O fim de semana será de reuniões decisivas entre a esquerda e António Costa e também dentro dos próprios partidos; para terça e quarta estão marcados o debate e a votação do Orçamento na generalidade.