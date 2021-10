Obrigado por ser nosso assinante. Pode ler este e todos os artigos do Observador em qualquer dispositivo.

O advogado de defesa de Ricardo Salgado não poupou críticas à recusa do coletivo de juízes que está a julgar o ex-banqueiro em suspender o processo devido ao diagnóstico de Alzheimer. À entrada para mais uma sessão do julgamento, Francisco Proença de Carvalho disse que “não foi o Dr. Ricardo Salgado que decidiu ter esta doença” e pediu aos Tribunais que “não julguem como se estivessem numa rede social”.

Esta semana, o coletivo de juízes responsável pelo julgamento do ex-presidente do Grupo Espírito Santos (GES) pelo alegado desvio de 10 milhões de euros recusou o requerimento da defesa que pedia a suspensão devido ao diagnóstico da doença de Alzheimer ao ex-banqueiro.

Os juízes concluíram que o julgamento não deveria ser suspenso porque, consideram, a declaração da doença não impedia Salgado de prestar declarações. “Não é indubitável que as capacidades de defesa do arguido estejam limitadas de tal forma que o impeçam de se defender de forma plena” em tribunal, referia o despacho. A “limitação” atribuída a Ricardo Salgado “não é de todo impeditiva do exercício do direito de apresentar pessoalmente em julgamento a versão dos factos passados”, lê-se ainda.

Esta sexta-feira, à entrada para uma nova sessão de julgamento, o advogado de Salgado criticou duramente a decisão, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.“Não é o arguido que decide ter Alzheimer. No foi o Dr. Ricardo Salgado que decidiu ter esta doença” nem “autolimitar o seu direito de defesa, a sua possibilidade de prestar declarações, é a doença de Alzheimer”.

O advogado disse esperar dos Tribunais “que sejam Tribunais e que não julguem como se estivessem numa rede social, como se estivessem numa caixa de comentários de um tablóide”. “Peço respeito por isso. O Dr. Ricardo Salgado, ao longo dos últimos sete anos, batalhou e tem batalhado pela sua defesa. Infelizmente neste momento aconteceu o que aconteceu, está demonstrado, é inequívoco”, acrescentou, garantindo que a defesa vai “batalhar” pela “demonstração da verdade” e pela “preservação da dignidade humana”.

O julgamento prossegue esta sexta-feira, a partir das 9h30, no Juízo Central Criminal de Lisboa, depois ter estado suspenso mais de um mês. Ricardo Salgado responde por três crimes de abuso de confiança.

Salgado disse ao padre Avelino Alves ter “solução” para os lesados do BES, mas “não lhe deram tempo”

O padre Avelino Pereira Alves, uma das testemunhas da defesa, descreveu Ricardo Salgado como um “homem íntegro”, segundo o Correio da Manhã. E acrescentou que Salgado lhe disse ter “solução para os lesados [do BES], mas não lhe deram tempo”. O pároco, de 69 anos, adiantou que conhece o ex-banqueiro há mais de 20 anos e que se encontravam na missa “quase todos os domingos”.

“Falávamos da igreja e da família. Homem íntegro. Homem com regras, de um porte firme. Convivi com ele nos momentos difíceis. Nunca fugi, um amigo não foge quando mais se precisa. Ele quis contar-me o que aconteceu e eu não quis saber”. A amizade está acima de tudo”, afirmou, citado pelo Correio da Manhã. O padre garante que Salgado lhe disse que “a coisa que mais lhe fazia sofrer eram os lesados e que tinha a solução, mas não lhe deram tempo.”

Quanto ao diagnóstico da doença de Alzheimer, refere que “reconhecia” falhas na memória e no raciocínio do ex-banqueiro. O objetivo da presença do padre Avelino Pereira Alves é testemunhar quanto ao caráter de Ricardo Salgado.