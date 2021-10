A provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa está a ser alvo de buscas. A operação terá começado esta sexta-feira de manhã, quando um grupo de agentes da Polícia Judiciária se dirigiu à sede para o efeito.

A notícia está a ser avançada pelo Expresso e pela Sábado, que acrescenta que as buscas incidem especificamente sobre os gabinetes reservados à provedoria, no piso onde funcionam os órgãos de gestão da SCML.

À Lusa, fonte policial confirmou que as buscas foram feitas no contexto de uma investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e que o objetivo foi a “recuperação de documentação”. Essa documentação terá a ver com contratações.

Contactada pela Lusa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou a realização de buscas por parte da PJ, mas sem adiantar mais informação.