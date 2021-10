O PS Porto vai propor que as sessões e reuniões do executivo camarário sejam transmitidas em direto nas plataformas digitais do município, com vista “a reforçar a participação cidadã, o escrutínio e o acompanhamento democrático”, foi esta sexta-feira anunciado.

A informação consta de um comunicado enviado pela Comissão Política Concelhia do Porto do PS, no qual os socialistas explicam que o partido “vai apresentar uma proposta de recomendação tendo em vista a transmissão em direto das sessões e das reuniões da Câmara Municipal do Porto no site e nas plataformas digitais da autarquia“.

A proposta vai ser discutida e votada na primeira reunião do executivo camarário, que saiu das eleições autárquicas de 26 de setembro, nas quais o independente Rui Moreira perdeu a maioria absoluta, agendada para segunda-feira.

“Na proposta de recomendação, o vereador do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, afirma que ‘o reforço da participação cívica na vida democrática é essencial para a vitalidade das nossas instituições. O poder local, pela sua natureza, deve ser um referencial na concretização deste desígnio, estimulando o debate, a pluralidade e a proximidade, apoiando ativamente uma cultura de participação e diálogo com os cidadãos'”, lê-se no comunicado do PS Porto.

Segundo os socialistas, “as sessões e reuniões de executivo da Câmara Municipal do Porto devem potenciar essa relação com a cidade, permitindo que todos os portuenses possam acompanhá-las através de meios digitais e telemáticos, possibilitando o acompanhamento dos temas, debates e votações que, realizados neste órgão, dizem respeito a todo o Porto”.

Para concretizar a medida, o PS propõe, acrescenta o comunicado, que seja “elaborado um regulamento com este propósito até à próxima reunião de executivo”.