A PSP do Porto deteve 10 pessoas e apreendeu mais de cinco mil doses de droga, 10 mil euros e seis viaturas, no âmbito de uma investigação iniciada em 2020 e agora concretizada, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto esclarece que a Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia e Equipas de Intervenção Rápida, desencadeou na quinta-feira “uma operação policial de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos, que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, na área da baixa da cidade do Porto”.

A investigação, iniciada em 2020, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, contemplou a realização de 24 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nas áreas de Vila Nova de Gaia e do Porto.

Além das 10 detenções – nove homens e uma mulher – com idades compreendidas entre os 26 e os 68 anos, residentes no Porto e em Vila Nova de Gaia, foram identificadas mais 27 pessoas, 10 homens e 17 mulheres.

Nesta operação, a PSP apreendeu haxixe suficiente para a elaboração de 4.884 doses individuais de haxixe, cocaína em quantidade que daria para 1.107 doses individuais, 19 doses individuais de anfetaminas e uma planta de cannabis.

Além dos 70.034 euros e dos seis automóveis, foram ainda apreendidas três reproduções de armas de fogo, mais de uma centena de munições de diferentes calibres, uma soqueira e diversos utensílios utilizados na prática do ilícito, nomeadamente balanças de precisão e moinhos, e uma estufa preparada para a plantação de cannabis.

Os detidos vão ser esta sexta-feira presentes junto das autoridades judiciárias.