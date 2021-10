Quer fazer uma viagem e evitar os locais com maiores taxas de infeção? Veja o mapa

Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Se pudesse escolher uma viagem internacional só com base na incidência de Covid-19 no país, o melhor seria começar a pensar num país do hemisfério sul. Os países africanos e os sul-americanos parecem ter as incidências mais baixas do globo, de acordo com os dados da plataforma Covid-19 Global Case Mapper, mas também são as regiões onde se suspeita que mais casos fiquem por registar.

Alguns dos destinos mais populares para os portugueses, como o Reino Unido, mas também a Grécia, Estados Unidos e Cuba, têm níveis de incidência a 14 dias, acima dos 250 casos por 100 mil habitantes — o Reino Unido ultrapassa mesmo os 800 casos por 100 mil habitantes. A boa notícia é que Espanha, França, Tunísia, México, Peru e Indonésia têm incidências inferiores a 75 casos por 100 mil habitantes.