O atual presidente do PSD começa o discurso de candidatura a dizer que “quase contra tudo e todos” conseguiu “atingir todos os objetivos a que se propôs” nas autárquicas. Rui Rio diz que este resultado, principalmente nos centros urbanos, “indicia uma tendência de voto ascendente para o PSD e descendente para o PS”.

Rui Rio admite, no entanto, que sem ser culpa sua “num curto espaço de três semanas, uma incompreensível tendência autofágica, originou divisões internas que o bom senso aconselharia a evitar, em período tão favorável ao nosso partido.” O atual presidente do PSD diz que “seria muito prejudicial para o partido e, principalmente, para Portugal, se o PSD mudasse de presidente, no justo momento em que o povo deu sinais visíveis de uma grande abertura para votar no PSD, iniciando uma clara inversão do atual ciclo político.”

O presidente do PSD volta a criticar a marcação do Congresso — num processo que a sua própria direção iniciou, dizendo que “a marcação definitiva do nosso Congresso, antes mesmo de se saber se o País não terá de enfrentar eleições legislativas antecipadas, constituiu um aventureirismo que a sensatez prudentemente evitaria.”

Rui Rio, que não tem a maioria das estruturas do seu lado, diz que “não são as estruturas dirigentes nacionais ou locais que são os donos dos votos, ou seja, da dignidade das pessoas.”

Rio acredita que “ganhar as próximas eleições legislativas e substituir a governação socialista está hoje bem mais perto” e diz que compete agora “aproveitar a dinâmica de vitória”. Para Rio o “caminho faz-se caminhado” e que “depois da manutenção do Governo regional da Madeira, de recuperar os Açores, de contribuir para a eleição do Presidente da República” recuperar autarquias, incluindo Lisboa, “falta concluir a etapa que falta: vencer as eleições legislativas”.

Rui Rio apresenta, de forma simbólica, a sua recandidatura no Porto, distrito que está ao lado de Paulo Rangel na corrida à liderança do PSD. O próprio presidente do PSD admitiu que pensou, num primeiro momento, lançar a candidatura em Lisboa, mas foi considerado “mais oportuno, nas atuais circunstâncias políticas internas, fazê-lo na cidade do Porto”. Rio não tem o apoio das estruturas, mas quer ter contacto direto com os militantes para tentar vencer o distrito no chamado “voto livre”.