Os quatro suspeitos da morte de um jovem, na quarta-feira, na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, ficaram esta sexta-feira em prisão preventiva, depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária.

Os quatro arguidos, com idades entre os 18 e os 19 anos, foram presentes durante a tarde e noite de hoje a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e ficaram todos sujeitos à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Segundo a mesma fonte da PJ, todos os arguidos ficaram indiciados pelo crime de homicídio qualificado.

Na quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) informou que deteve quatro suspeitos e admitiu que o assassinato deve ter resultado de um conflito entre grupos rivais, que vivem em zonas distintas.

A PJ não avançou, no entanto, com as causas do crime e divulgou que os suspeitos incorrem nos crimes de homicídio, roubo e posse de arma ilegal.

De acordo com a polícia, os dois homens suspeitos do homicídio consumado “fugiram após as agressões”, mas foram entretanto detidos.