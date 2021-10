Um homem morreu este sábado na sequência de um acidente com um trator em Chã da Laranjeira, localidade do concelho de Leiria, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta foi dado às 09:48, em Chã da Laranjeira, Ortigosa, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria.

O óbito foi confirmado no local, onde estiveram sete viaturas e 23 operacionais de três corporações de bombeiros e GNR, acrescentou.

Segundo fonte dos Bombeiros da Ortigosa, o homem tinha 83 anos e o aro de proteção do trator onde seguia terá embatido contra a viga de um telhado.

Na sequência do embate, a viga terá caído em cima da vítima, causando a sua morte, explicou.