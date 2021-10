Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Pouco a pouco começam a revelar-se alguns detalhes sobre o que aconteceu esta quinta-feira durante a rodagem do filme “Rust” no Novo México, nomeadamente acerca do momento em que o ator Alec Baldwin pegou numa arma de fogo do set — que garante ter achado que não tinha balas de fogo — e disparou, acabando por provocar a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e ferir o realizador do filme, Joel Souza. O ator descreveu o incidente como um “acidente trágico”.

Um documento judicial obtido pela CNN traz agora a indicação de que um depoimento das audições judiciais levadas a cabo sugere que um assistente de realização, David Halls, entregou a arma ao ator Alec Baldwin gritando “cold gun”. A expressão significa que a arma em questão não tem balas e pode ser utilizada.

De acordo com esse depoimento, prestado na sequência de audições feitas pelas autoridades para decidir a emissão de um mandado de busca ao set de rodagem do filme, a arma de fogo entregue ao ator era uma de três disponíveis. O mesmo depoimento refere que o assistente de realização não saberia que a arma continha balas, daí ter gritado “cold gun”.

Um especialista na utilização de armas na indústria cinematográfica e na rodagem de filmes, Bryan Carpenter, explicou entretanto à CNN que se pressupõe que as chamadas “armas frias” (tradução literal da expressão cold gun) não estão carregadas. Porém, vincou também: “Tens de garantir que a arma está verdadeiramente fria, o que significa que não tem nenhuma bala, ponto final”. Carpenter disse mais: essa confirmação deve ser feita sempre por duas pessoas, para evitar acidentes trágicos.

Antes do incidente de quinta-feira, que o ator Alec Baldwin descreveu como “um acidente trágico”, alguns membros da equipa de produção do filme decidiram deixar a rodagem por preocupações relacionadas com segurança — incluindo-se aqui preocupações com os procedimentos de segurança na utilização de armas nas filmagens e com protocolos para a Covid-19 não estarem a ser seguidos na rodagem, avançaram entretanto meios de comunicação como o Los Angeles Times.

Até ao momento, a polícia não fez quaisquer detenções relacionadas com o acidente, mas não descarta a possibilidade de vir a formalizar acusações, caso se justifique. As autoridades policiais têm frisado que esta é uma investigação criminal em curso e que as testemunhas ainda estão a ser ouvidas.

Na quinta-feira, um comunicado das autoridades judiciais de Santa Fe explicava que uma arma de fogo fora disparada por Baldwin durante a gravação de uma cena que envolvia o uso de um revólver.

Depois de ser alvejada no Bonanza Creek Ranch, rancho que tem servido de palco para a rodagem de dezenas de filmes, Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente que envolveu Alec Baldwin trouxe à memória a tragédia do filho de Bruce Lee, Brandon Lee, que morreu durante as filmagens do filme “O Corvo”, em 1993.

Nessa altura, também uma arma de adereço estava carregada com uma bala verdadeira que terá ficado presa no cano do revólver, sem que ninguém se apercebesse, mesmo durante a limpeza da arma e do novo carregamento.

O facto de um acidente como este ter voltado a acontecer, está a trazer de novo para a ordem do dia a discussão sobre o uso de armas nos sets de filmagem.