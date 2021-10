Babkas doces e salgadas, pestos, picantes e fermentados: a Rasa entrega tudo em casa no Porto

“Acabamos por funcionar como uma dep store que vende produtos e tem várias coisas, é um bocado isso que vamos fazer”, diz Rita. “O menu agora é o que temos no Instagram, mas a nossa ideia é ir introduzindo novidades ao longo dos tempos, por exemplo, termos coisas especiais no Natal.”

Há um separador do menu só dedicado às babkas — a doce é de chocolate negro 70%, canela e avelã (18 euros) e já é um dos best sellers da Rasa. Mas há também as salgadas de tahini de sésamo preto (18 euros) e a de pimento vermelho e caju (18 euros). Podem ser encomendados buns em três unidades com manteiga de alho e zaatar (10 euros).

Para o tal incentivo à partilha, a marca portuense apostou em produzir também crackers (120 gr, 2,50 euros) de alecrim, curcuma e nigella, e cominhos, e também grissinis (140 gr, 3 euros) de sésamo branco e preto. E para acompanhar os secos Catarina e Rita deitaram mãos à obra para venderem também pestos e dips, como é o caso do pesto de manjericão, tomate seco, caju e alecrim (6 euros), tapenade com cogumelos shitake, azeitonas e alcaparras (7euros) e o dip com coentros frescos, coco, lima e malagueta (6 euros). Para rematar há também chilli oil, com malagueta seca, amendoins e sésamo branco (6 euros).

Os fermentados também surgem no menu como fruto de experimentação recente de ambas, é o caso do sauerkraut, com couve roxa, maçã e gengibre (250 gr, 6 euros) ou o kimchi vegan, com couve napa, cenoura e daikon (850 gr, 12 euros).

Durante o último ano foram testando as receitas com amigos e família, para agora levarem a sério o negócio que, um dia, quer ter casa própria. Para já, a dupla vai dividir um espaço com outro projeto a partir do próximo mês, mas será fechado ao público uma vez que lhes servirá como cozinha profissional de produção para a Rasa.