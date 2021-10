Chelsea descansou aos três, continuou até aos sete e segue líder isolado da Premier League após "atropelar" Norwich

Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

O Chelsea garantiu este sábado que vai ser líder isolado da Premier League durante mais uma semana, pelo menos, ao bater em casa o último classificado Norwich, por claros e expressivos 7-0. A equipa Thomas Tuchel perdeu dois encontros importantes seguidos no final de setembro, frente à Juventus, para a Champions, e contra o Manchester City, para o Campeonato, mas está a reagir em bom plano, com quatro vitórias consecutivas. Destes triunfos, três foram para a Premier League, incluindo o desta tarde, com o outro a surgir a meio da passada semana, frente ao Malmö (4-0), para a Liga dos Campeões.

Num jogo com muitos golos mas pouca história, o Chelsea não deu quaisquer hipóteses aos canários, que continuam assim apenas com dois pontos, depois de dois empates e sete derrotas em nove jornadas. Os blues começaram o encontro pressionantes e, ao desbloquearem o resultado cedo, cedo se viu que não ia ser uma tarde fácil para os ocupantes do último lugar da tabela da Premier League. Veio de fora da área o 1-0, logo aos 8′, por intermédio de Mason Mount.

