Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

Primeiro, a qualificação para a terceira final de sempre no all around em Campeonatos do Mundo e aquele que foi um histórico apuramento para a primeira final portuguesa de sempre em aparelhos, neste caso as paralelas assimétricas. Depois, a melhor classificação de sempre no all around, superando (e muito) o 16.º lugar de 2014 com uma sétima posição e respetivo diploma naquela que foi também a melhor participação nacional num Mundial de ginástica artística. Depois de uma participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio que soube a pouco pelo trabalho realizado ao longo do ciclo olímpico, Filipa Martins voltou ao Japão, neste caso a Kitakyushu, para conseguir atingir o ponto mais alto da carreira aos 25 anos.

“Não era bem um sonho, era algo que sempre treinei para conquistar. Claro que, quando treinamos muito, queremos chegar a pontuações mais elevadas e melhores classificações, e este sétimo lugar foi o topo. Este resultado é histórico, para mim significou muito, principalmente num ano tão preenchido, com Campeonato da Europa e Jogos Olímpicos, dois meses depois, e Campeonato do Mundo, novamente passado dois meses. Foram períodos de preparação bastante difíceis, sobretudo depois dos Jogos, nos quais tive o pico de forma e com pouco tempo para descansar”, comentou a ginasta à agência Lusa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda assim, e no final daquele que foi o melhor ano da carreira onde tinha terminado o all around dos Europeus no 11.º posto, existia ainda uma última prova encarada mais para desfrutar do que outra coisa e logo no aparelho onde deu nome também em 2021 a um movimento, o “Martins”. A qualificação na oitava e última posição mostrava a dificuldade que iria enfrentar mas o facto de ter sido nas paralelas assimétricas que cometeu um erro que a impediu que chegasse a um quinto lugar no all around aumentava o desafio.

Ana Filipa Martins ???????? UB At 25 you can be at your best shape ever ! ???????? Orgulho! pic.twitter.com/61CyxAkavM — GYMeme (@IzbasaG) October 18, 2021

As adversárias, mesmo entre as baixas na competição, impunham respeito. Angelina Melnikova, que sucedeu a Simone Biles como vencedora do all around em Mundiais, era a única entre as oito finalistas olímpicas presentes, mas havia além da russa nomes como Rebeca Andrade, brasileira que ganhou o ouro no salto e a prata no all around em Tóquio; Wei Xiaoyuan, chinesa que foi vice-campeã mundial júnior no aparelho em 2019; Zsófia Kovács, húngara campeã europeia nas paralelas assimétricas em 2019; Vladislava Urazova, russa que foi campeã mundial júnior em 2019 e vice-campeã europeia este ano na especialidade; e Elisa Iorio, italiana que ajudou a equipa a conseguir um inesperado bronze nos Mundiais de 2019.

A portuguesa ficou por sorteio como a última da final, o que lhe permitia também perceber pelo que estava a lutar tendo em conta as pontuações na qualificação e eventuais erros que pudessem aparecer. A primeira prestação de Wei Xiaoyuan, com os mesmos 14.733 da qualificação, mostrou o nível da decisão, seguindo-se Rebeca Andrade com um 14.633 (abaixo dos 15.100 do apuramento mas ainda assim uma nota elevada) e Elisa Iorio, a “não candidata” a par de Filipa Martins, com 14.400. Só mesmo superando e muito os 14.133 da qualificação seria possível evitar a oitava posição, sendo que nem Melnikova, com um dos melhores exercícios da final, conseguiu chegar ao pódio. A portuguesa fez um exercício regular, pecou apenas na saída do “Martins” e acabou com 14.066 aquele que foi um momento histórico para Portugal.