A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu na sexta-feira 30 fardos de haxixe, num total de 1.125 quilogramas, na praia da ilha de Faro, no concelho homónimo, indica um comunicado da instituição.

Segundo o documento, no decorrer de uma ação de vigilância da fronteira marítima nacional, com recurso ao Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC), os operacionais detetaram uma embarcação suspeita que se aproximava da costa algarvia, em direção ao sul da Praia do Garram.

Iniciaram então o seu seguimento e monitorização permanente, através dos meios marítimos da UCC para tentar intercetar a embarcação, que rumou para a praia da ilha de Faro.

Perante a presença da GNR, os suspeitos lançaram a carga à água, na Ria Formosa, e encetaram fuga, não tendo sido, até ao momento, localizados.

A UCC, com competências específicas de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões autónomas, gere ainda o SIVICC, que visa garantir a deteção, localização e identificação de ameaças no mar territorial, orla costeira e fronteira externa marítima da União Europeia.

Noutro comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Posto Territorial de Sesimbra, indicou que deteve quinta-feira, em flagrante, um homem de 46 anos por tráfico de estupefacientes na localidade de Cotovia, no concelho de Sesimbra.

Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda Nacional Republicana depararam-se com o suspeito, já anteriormente referenciado por tráfico e consumo de estupefacientes, a conduzir um automóvel em local conotado com este tipo de ilícitos.

“Foi possível verificar-se ainda que o homem demonstrou um comportamento suspeito na presença da patrulha, adotando uma condução irregular. No seguimento da ação, foram realizadas diligências policiais, que permitiram apurar que o suspeito se encontrava na posse de estupefacientes, culminando na sua detenção”, lê-se no comunicado.

Segundo o documento, na operação foram apreendidas 52 doses de cocaína, dissimuladas em 19 saquetas, um taco de basebol em madeira e 225 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Sesimbra.