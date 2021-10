Nuno Melo avisa CDS: "Ou nos adaptamos, ou morremos"

Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

Nuno Melo entende que se o CDS não corrigir o rumo e continuar sem ter “mensagens nítidas” capazes de dar resposta aos anseios do eleitorado que sempre foi o seu, então, correrá o risco de ter o mesmo desfecho que muitos dos seus congéneres europeus e desaparecer. “Ou nos adaptamos, ou morremos”, avisou o eurodeputado.

Mesmo antes de discursar, no arranque da Escola de Quadros do CDS, que decorre este fim de semana na cidade de Portimão, Melo deixou a promessa de que não falaria sobre a disputa interna com Francisco Rodrigues dos Santos. Se é certo que, no essencial, cumpriu a promessa, a crítica à falta de capacidade de afirmação do líder do partido esteve presente em grande parte de um discurso que durou cerca de 3o minutos.

De resto, Melo começou a sua intervenção precisamente com a ideia de que o CDS corre o risco de ser varrido do mapa eleitoral se nada for feito.”Temos de evitar que suceda ao CDS o que aconteceu a muitos partidos de centro na União Europeia”, começou por dizer.

O agora candidato à liderança do CDS daria depois vários exemplos, desde a Forza Itália, ao Partido Republicano, em França, passando pelo PP, em Espanha, que ao estão hoje reduzidos a quase nada ou viram a sua capacidade de influência muito reduzida.

Para Melo, o risco de se repetir em Portugal o que aconteceu noutros países não só é uma evidência como pode atingir diretamente o CDS. “Durante alguns anos achámos que Portugal era imune [a estes fenómenos]. E nunca é. Desde a revolução francesa que o que se passa longe chega cá. E aconteceu.”

O ataque a Ventura

Para que o CDS consiga escapar a esse destino, Melo só vê uma saída: enfrentar de frente os partidos que nasceram à direita dos democratas-cristãos, em particular o Chega e o líder André Ventura.

“Aqui chegados parece-me evidente que no nosso espaço político temos de ter o Chega e a Iniciativa Liberal como adversários. Não me venham com essa conversa de que a direita se deve centrar na esquerda. Quem nessa direita quer aniquilar o CDS, apouca as nossas lideranças, vai a votos pescando no nosso eleitorado e os nossos dirigentes, não pode ser nosso aliado, tem de ser nosso adversário e temos de os combater fortemente”, defendeu Melo.

O eurodeputado acabou por centrar mais os seus ataques, naturalmente, em André Ventura. Com uma nuance que, sendo lida à luz do contexto de disputa interna em que vive o CDS, pode ser interpretada também como uma crítica direita à dificuldade de Francisco Rodrigues do Santos em impor-se a Ventura.

“Olho para o André Ventura e não vejo um aliado; vejo alguém que quer aniquilar o CDS. Um dirigente que chama ‘Chiquinho‘ ou chama ‘menino‘ não só não está à altura do cargo como insulta o CDS inteiro”, sublinhou Melo.

“Se os eleitores olharem para o CDS e virem aquilo que sempre fomos — os democratas cristãos de origem, os liberais e os conservadores — não têm nenhuma razão para estar a procurar na Iniciativa Liberal o que sempre receberam cá dentro; ou nas aventuras do Chega o que nós podemos tratar muito melhor”, continuou.