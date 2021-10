Philippos e Nina: vestido Chanel, tiara e o regresso da família real a Atenas numa das bodas do ano

Obrigado por ser nosso assinante. Beneficie de uma navegação sem publicidade intrusiva.

A primeira grande boda real pós pandemia aconteceu este sábado, 23 de outubro, na Grécia. O príncipe Philippos, filho mais novo dos reis Constantino e Ana Maria da Grécia, casou com a herdeira suíça Nina Flohr numa celebração com muitos convidados. A cerimónia religiosa aconteceu na Catedral de Atenas, depois dos noivos se terem casado pelo civil no passado mês de dezembro na Suíça. Este casamento marca o regresso das celebrações da família real grega à Grécia depois de vários anos de afastamento, em especial à Catedral da capital. As celebrações duram três dias. Começaram com uma festa de gala na sexta-feira no Lago Vouliagmeni. O casamento religioso na Catedral da Anunciação de Santa Maria, em Atenas, aconteceu este sábado à tarde. E no domingo o rei Constantino oferece um almoço aos membros das casas reais no Club Nautico do Pireo, local habitual de celebrações da família real grega.

A cerimónia religiosa de sábado à tarde contou com uma série de convidados ilustres, entre eles inúmeros membros de casas reais, já que a família real grega tem ligações familiares próximas com outras casas reais. O rei Constantino da Grécia é irmão da rainha emérita Sofia de Espanha e a rainha Ana Maria da Grécia é irmã da rainha Margarida da Dinamarca. A família real grega marcou presença por completo com os reis, o príncipe Pavlos com a mulher Marie-Chantal e os cinco filhos, o príncipe Nikolaus e a mulher Tatiana, a princesa Alexia com o marido e os filhos e a princesa Theodora, que também está noiva. Também estiveram presentes a rainha Sofia com a sua irmã Irene e a infanta Elena, e ainda a princesa Benedicta da Dinamarca (tia do noivo). A casa real de Hanover fez-se representar pelos príncipes Ernest e Christian, com as respetivas mulheres, Ekaterina e Sassa de Osma e também com a sua mãe, Chantal Hochuli. Do Reino Unido voaram as princesas Beatrice e Eugenie de York com os seus maridos, Edoardo Mapelli y Jack Brooksbank. O filho mais velho da princesa Carolina do Mónaco também esteve nesta cerimónia com a sua mulher Tatiana Santodomingo. O príncipe Kyril da Bulgária foi outro dos convidados deste casamento.

Nina Flohr escolheu um vestido Chanel surpreendente, inspirado num modelo da coleção de Alta Costura outono/inverno 2020, com um decote em V iluminado por bordados com pedrarias. A cintura marcada por uma fita com um laço dava início a uma ampla saia rodada. Atrás, o vestido contava ainda com uma grande capa com flores bordadas em brilhantes. Sobre a capa estendia-se um longo véu em tule, sem adornos.

A noiva usou a Tiara do Corsário, uma delicada joia em diamantes e pérolas, que se está a tornar uma tradição nos casamentos reais gregos, uma vez que é a mesma que as suas cunhadas Marie-Chantal Miller e Tatiana Blatnik também usaram nos seus casamentos com os irmãos do noivo e príncipes gregos, Pavlos e Nikolaus, respetivamente. A tiara pertence à sogra da noiva, a rainha Ana Maria e é uma peça de família com uma longa história. A joia começou por ser um conjunto de pregadeiras para usar a meio do peito (stomacher) que pertencia à rainha Victoria da Suécia. Depois foi herdada pela neta, a rainha Ingrid da Dinamarca, que usou as pregadeiras para formar uma tiara e a ofereceu à filha Ana Maria pelo seu 18º aniversário. Apenas algumas semanas mais tarde a princesa dinamarquesa casou-se com o atual rei da Grécia.

Os noivos

O príncipe Philippos é o filho mais novo dos reis Constantino e Ana Maria da Grécia, o quinto filho depois da princesa Alexia, do príncipe Pavlos, do príncipe Nikolaus e da princesa Theodora. O rei foi deposto em 1973, mas a família real já tinha partido para o exílio em 1967 e a Grécia tornou-se uma república em 1974. Philippos nasceu em 1986 e atualmente trabalha num banco de investimentos, em Nova Iorque. Entre os seus padrinhos contam-se o rei emérito Juan Carlos, Diana, princesa de Gales; o príncipe Filipe de Inglaterra, e a Infanta Elena de Espanha.

Nina Flohr nasceu na Suíça e cresceu entre a Inglaterra e os Estados Unidos. É diretora criativa da VistaJet, a empresa de aviões privados fundada pelo pai, Thomas Flohr, em 2004. A mãe, Katharina Flohr, foi a diretora de moda e esteve na fundação tanto da Vogue Rússia, como da Vogue Grécia e depois esteve também na Fabergé como diretora criativa. Em 2001 mudou-se para Londres com as filhas para ser editora de joalharia da revista Tatler. Nina continua a dividir o seu tempo entre Londres e a América, mas não só, é uma globetrotter que adora viajar.

A 3ª celebração do casamento

Nina e Philippos começaram a namorar em 2018 e anunciaram o noivado em setembro de 2020. O casamento civil aconteceu de surpresa a 12 de dezembro de 2020, numa cerimónia em St Moritz, na Suíça, e contou com apenas duas testemunhas: o pai do noivo, o rei Constantino, e o pai da noiva, Thomas Flohr. Desta cerimónia poucas imagens saíram a público, mas a noiva partilhou uma fotografia dos noivos abraçados depois do casamento. E para celebrar o seu próprio aniversário, a 22 de janeiro, publicou na sua conta de Instagram uma fotografia do seu look de noiva onde é possível ver que usou um tailleur Chanel branco trabalhado com recortes e bordados, da coleção outono/inverno 2020/21 que usou com uma camisa de decote subido. Como acessórios Nina Flohr usou um grande laço branco no cabelo, e, embora numa imagem da cerimónia a noiva esteja com uns delicados sapatos de salto, para a fotografia no meio da neve, trocou-os por umas botas brancas de biqueira negra de cano baixo.