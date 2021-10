Obrigado por ser nosso assinante. Não se esqueça de subscrever a nossa Newsletter exclusiva dos bastidores.

A Bentley brilha entre os fabricantes de automóveis mais refinados do mercado. A qualidade de construção caminha ao mesmo ritmo da exímia qualidade dos materiais, peles verdadeiras, aliadas a aço escovado, alumínio e a madeiras de primeiro nível, que satisfazem até os mais exigentes.

Porém, a Bentley visa associar o luxo com performance, fruto da sua longa história no mundo da competição, pelo que, volta-e-meia, sente necessidade de recordar que os seus modelos mais assanhados não perdem em nada para os melhores desportivos do mercado.

Esta semana, o construtor britânico do grupo Volkswagen publicou um vídeo, filmado nas antigas instalações da NATO na Sicília, abandonadas há 30 anos, em que um belo e elegante Continental GT Speed demonstrava que não era um desportivo para brincadeiras e podia satisfazer até os condutores mais exigentes.

No vídeo divulgado pela marca britânica, o piloto chega à antiga base aérea italiana num belo e clássico Bentley R-Type, de 1952, para de seguida se sentar aos comandos do Continental GT Speed. Veja aqui como tudo acontece.