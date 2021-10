Wolves estreia-se... nos empates: equipa de Bruno Lage teve vitória na mão mas empatou com um penálti nos descontos

No entanto, foi a equipa da casa que foi tendo mais bola e foi conseguindo construir entre as linhas do Wolves, mas sem verdadeiramente assustar José Sá, que foi resolvendo o pouco trabalho que tinha com muita calma, confirmando que está um guarda-redes atento e também seguro, o que descansa não só o treinador como o trio de centrais que jogo à sua frente, dado ser esta a disposição tática habitualmente apresentada pela equipa.

Mesmo sem tanta bola como isso, ou seja, como até gosta, o Wolves não conseguiu ser incisivo nos seus ataques e, ao mesmo tempo, nunca o Leeds, apesar da incapacidade ofensiva, se deixou bater na zona mais recuada. Foram 45′ de uma mistura entre um Wolves a ganhar e sem conseguir criar mais perigo, com os pavões a pararem bem sobretudo Hwang, Jiménez e Traoré. Por este entrosamento, por vezes estranho entre os conjuntos, o jogo não era o mais rápido, ainda que intenso fisicamente, com destaque para as acelerações de Raphinha no corredor direito do Leeds (e no meio, e na esquerda…).

Com o Wolves a chegar ao intervalo a vencer, começou muito melhor no segundo tempo, fazendo o Leeds recuar um pouco e levando o jogo para longe de José Sá, o que durante vários minutos aliviou os defesas da equipa de Bruno Lage. A juntar isto, Raphinha, o mais inconformado do Leeds, lesionou-se após uma entrada mais dura de Saïss, tirando a pouca rapidez da equipa, que contou com exibições algo fracas de Daniel James e o ex-Benfica Rodrigo Moreno.

Até ao final, e embalado pelos seus adeptos, o Leeds caiu finalmente em cima do Wolves, jogando totalmente no meio-campo adversário e, aí sim, José Sá viu e tocou na bola muitas vezes, com uma enorme defesa aos 79′, que mantinha os pontos todos do lado da equipa dos portugueses. No entanto, já aos 92′, Nelson Semedo fez penálti e o mesmo Rodrigo Moreno, o tal que tinha passado ao lado do jogo, enganou José Sá na grande penalidade e fez o empate, com o qual terminaria a partida.