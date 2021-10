O treinador Carlos Carvalhal considerou este domingo que o Sporting de Braga está mais sólido e quer ir a Barcelos vencer o Gil Vicente, na segunda-feira, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol.

O técnico considerou que o jogo com o Midtjylland, para a Liga Europa (30 de setembro), que os bracarenses venceram por 3-1, marcou “um ponto de viragem”, e desejou que a equipa lhe dê sequência, destacando que, nos últimos quatro jogos, o Sporting de Braga marcou 11 golos: esses três com os dinamarqueses, mais dois com o Boavista (2-2), cinco na Taça de Portugal (5-0 ao Moitense) e um com o Ludogorets (vitória por 1-0).

“Não estamos a repetir erros, fundamentalmente, erros individuais, que nos estavam a custar caro, melhorámos os índices de concentração, estamos mais sólidos como equipa e preparamo-nos para um jogo muito difícil em Barcelos, onde, normalmente, não se criam muitas oportunidades contra o Gil Vicente, que tem uma excelente organização defensiva”, disse.

O treinador dos ‘arsenalistas’ frisou ainda que, defensivamente, a equipa também melhorou, contribuindo para isso os níveis mais altos de concentração e um maior conhecimento mútuo entre dos jogadores e das ideias do treinador.

“No último jogo [Ludogorets], jogaram [na defesa] o Fabiano, o Paulo [Oliveira], o Diogo Leite e o Sequeira, são três jogadores novos e as coisas tendem a melhorar com o tempo e o trabalho. No ano passado, também não começámos bem e fomos melhorando e é isso que esperamos que aconteça”, disse.

O Gil Vicente vem de seis jornadas consecutivas sem vencer (quatro empates e duas derrotas), mas Carlos Carvalhal disse não esperar facilidades.

“Podia ter ganho vários desses jogos. Vai ser um jogo muito difícil. No campeonato português não há resultados desnivelados, as equipas estão a ter dificuldades em obter pontos, muitos resultados tangenciais, os treinadores são bons e orientam bem as suas equipas. Por isso, os níveis de eficácia têm que ser altos, porque as ocasiões são poucas e o Gil Vicente defende bem”, disse.

Os bracarenses empataram em Barcelos nas duas últimas épocas e, “se houver um pequenino ‘borreguinho’ para ‘matar'”, o Sporting de Braga vai querer fazê-lo, frisou o treinador.

Sobre os poucos golos dos avançados da equipa, Carlos Carvalhal notou que, na época passada, o Sporting de Braga “foi a equipa que mais distribuiu os golos pelo seu plantel”.

“Não tivemos muitos jogadores a marcar muitos golos, mas vários, mérito ao treinador e à ideia de jogo”, disse.

Piazon está em dúvida, depois de se lesionar na Bulgária, com uma entorse na tibiotársica do pé direito.

Sporting de Braga, sexto classificado, com 13 pontos, e Gil Vicente, nono, com nove pontos, defrontam-se a partir das 19:00 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.